В Павлодаре прокуратура выявила серьёзные нарушения в работе медицинских организаций, которые привели к тому, что пациенты с онкологическими заболеваниями не направлялись на медико-социальную экспертизу, передает BAQ.KZ.

Эта процедура является обязательной для оформления инвалидности и получения положенных социальных выплат, однако из-за бездействия отдельных сотрудников медицинских учреждений тяжёлобольные люди фактически лишались законной поддержки.

Проверка показала, что врачи не инициировали направление пациентов на МСЭ даже при наличии соответствующих медицинских показаний. Это привело к тому, что многие онкобольные не могли оформить статус инвалидности, получить льготы и необходимые социальные меры помощи.

По акту прокурорского реагирования было организовано направление 95 пациентов на медико-социальную экспертизу. Из них 38 человек уже получили степень инвалидности, а 57 проходят процедуру рассмотрения. В отношении ответственных сотрудников, допустивших нарушение порядка, применены дисциплинарные меры.

Прокуратура отметила, что продолжит работу по защите прав граждан и контролю за соблюдением медицинскими организациями их обязательств перед пациентами, особенно относящимися к социально уязвимым группам.