  • 5 Сентября, 20:55

Онкобольные в Казахстане не могут доплатить за качественные лекарства — депутат

Семьи вынуждены продавать имущество, чтобы купить оригинальные онкопрепараты.

Сегодня, 19:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
135
Фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о проблемах с реализацией прав граждан на сооплату за лекарства, закрепленного в Кодексе "О здоровье", передает BAQ.KZ.

По закону, государство обеспечивает бесплатное лекарственное обеспечение, а пациент может доплатить за более дорогой или оригинальный препарат. Однако на практике система почти не работает: пилотные проекты запускались, но до рядовых пациентов так и не дошли.

"Особенно остро это чувствуется в онкологии. Особенно когда речь идет о химиотерапии. А это не та область, где допустимы компромиссы. Эксперты-онкологи открыто говорят: чтобы быть уверенным в эффективности лечения, лучше использовать оригинальные химия препараты с доказанной эффективностью, а не продукцию местного производства. Не утверждаю, что отечественные препараты неэффективны, но вопрос- в наличии подтверждений их качества. Проверяются ли субстанции при ввозе? Проверяются ли потом? Вопросов много", - отметил депутат.

Аймагамбетов подчеркнул, что высокая стоимость оригинальных препаратов часто заставляет семьи брать кредиты или продавать имущество, чтобы обеспечить лечение близким.

Депутат предложил:

  • обеспечить обязательную проверку эффективности и безопасности всех препаратов, особенно онкологических;
  • запустить прозрачный и работающий механизм сооплаты, гарантированный законом;
  • обеспечить онкопациентов качественными лекарствами, а не альтернативами с непроверенными результатами.

"Здоровье — не та сфера, где можно экономить. Сооплата должна реально работать, а не быть просто нормой на бумаге", — подчеркнул Аймагамбетов.

Самое читаемое

Наверх