Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о проблемах с реализацией прав граждан на сооплату за лекарства, закрепленного в Кодексе "О здоровье", передает BAQ.KZ.

По закону, государство обеспечивает бесплатное лекарственное обеспечение, а пациент может доплатить за более дорогой или оригинальный препарат. Однако на практике система почти не работает: пилотные проекты запускались, но до рядовых пациентов так и не дошли.

"Особенно остро это чувствуется в онкологии. Особенно когда речь идет о химиотерапии. А это не та область, где допустимы компромиссы. Эксперты-онкологи открыто говорят: чтобы быть уверенным в эффективности лечения, лучше использовать оригинальные химия препараты с доказанной эффективностью, а не продукцию местного производства. Не утверждаю, что отечественные препараты неэффективны, но вопрос- в наличии подтверждений их качества. Проверяются ли субстанции при ввозе? Проверяются ли потом? Вопросов много", - отметил депутат.

Аймагамбетов подчеркнул, что высокая стоимость оригинальных препаратов часто заставляет семьи брать кредиты или продавать имущество, чтобы обеспечить лечение близким.

Депутат предложил:

обеспечить обязательную проверку эффективности и безопасности всех препаратов, особенно онкологических;

запустить прозрачный и работающий механизм сооплаты, гарантированный законом;

обеспечить онкопациентов качественными лекарствами, а не альтернативами с непроверенными результатами.