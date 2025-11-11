В Казахстане значительно увеличен неснижаемый запас жизненно важных лекарственных средств, передаёт BAQ.KZ.

Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков рассказал на брифинге в Правительстве, что если в 2024 году в запасе находилось около 12 препаратов, то сейчас их количество достигло 341.