Онкология, диабет и другие болезни: сколько препаратов теперь в резерве страны

Фото: medium.com

В Казахстане значительно увеличен неснижаемый запас жизненно важных лекарственных средств, передаёт BAQ.KZ.

Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков рассказал на брифинге в Правительстве, что если в 2024 году в запасе находилось около 12 препаратов, то сейчас их количество достигло 341.

"Мы ориентируемся на основные нозологии: онкологию, трансплантологию, онкогематологию, сахарный диабет и другие хронические заболевания. Дополнительно проводится анализ топ-25 лекарственных средств, которые необходимо держать в запасах для непрерывного обеспечения пациентов. Двухмесячные запасы препаратов предусмотрены нормативно-правовыми актами и позволяют избежать перебоев в поставках.", — отметил Асылбеков.

