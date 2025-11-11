Онкология, диабет и другие болезни: сколько препаратов теперь в резерве страны
В Казахстане значительно увеличен неснижаемый запас жизненно важных лекарственных средств, передаёт BAQ.KZ.
Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков рассказал на брифинге в Правительстве, что если в 2024 году в запасе находилось около 12 препаратов, то сейчас их количество достигло 341.
"Мы ориентируемся на основные нозологии: онкологию, трансплантологию, онкогематологию, сахарный диабет и другие хронические заболевания. Дополнительно проводится анализ топ-25 лекарственных средств, которые необходимо держать в запасах для непрерывного обеспечения пациентов. Двухмесячные запасы препаратов предусмотрены нормативно-правовыми актами и позволяют избежать перебоев в поставках.", — отметил Асылбеков.
