Прокуратура области Абай восстановила права тяжёлобольных пациентов на получение инвалидности. Об этом сообщили по итогам надзорных мероприятий, проведённых в городе Семей, передает BAQ.KZ.

В соответствии с законодательством онкологические пациенты на поздних стадиях заболевания подлежат обязательному направлению на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Однако в ходе проверки, проведённой прокуратурой города Семей, было установлено, что 169 онкобольных граждан не были направлены медицинскими учреждениями на соответствующую экспертизу.

По акту прокурорского реагирования 43 тяжёлобольных пациента уже прошли комиссионное обследование и направлены на медико-социальную экспертизу. Это позволит им оформить предусмотренные государством социальные выплаты и льготы.

Оставшиеся пациенты в настоящее время продолжают лечение и проходят дополнительное медицинское обследование. После его завершения будет принято решение о дальнейшем оформлении инвалидности.

В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по восстановлению прав граждан продолжается и направлена на своевременное прохождение экспертизы и обеспечение доступа тяжёлобольных пациентов к предусмотренным социальным гарантиям.