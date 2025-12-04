Министерство здравоохранения объявило о запуске обновлённой системы ценообразования на лекарственные препараты, ставшей ключевым элементом масштабной реформы лекарственного обеспечения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Новый механизм позволяет формировать справедливые предельные цены и предотвращать необоснованный рост стоимости лекарств.

Система основана на едином подходе к регистрации цен производителей. Из стоимости исключены маркетинговые и транспортные надбавки, а цены на генерики снижены в среднем на 30%. Важным инструментом стало международное реферирование, позволяющее ориентироваться на реальные цены в других странах и удерживать стоимость препаратов на объективном уровне.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, эффект реформы стал заметен уже при закупках на 2026 год. По сравнению с 2025 годом стоимость многих лекарств снизилась от 50% до 300%, что позволило сэкономить более 36 млрд тенге. Наиболее ощутимое снижение коснулось дорогостоящих препаратов. Так, цена иматиниба упала с 9 450 до 2 348 тенге, а бевацизумаба — с 360 000 до 77 000 тенге.

Всего удешевление затронуло 66 наименований, включая терапию для онкологических больных. Это стало возможным благодаря поддержке крупных отечественных фармпроизводителей. Такие компании, как "Нобел АФФ", "Абди Ибрагим Глобал Фарм", "Химфарм", "Kelun-Kazpharm" и другие переработали ценовую политику и расширили ассортимент поставляемых препаратов в рамках новых правил.

Сэкономленные государством средства будут направлены на обеспечение пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении. В министерстве подчёркивают, что реформы позволят улучшить доступность лекарств и повысят эффективность всей системы здравоохранения.