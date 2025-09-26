Онкоскрининги теперь входят в бесплатный пакет медпомощи в Казахстане
Раннее выявление рака станет доступнее для всех.
Правительство Казахстана расширило перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), включив в него онкоскрининги — важные обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. передает BAQ.KZ.
Теперь специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП официально предусматривает проведение скрининговых исследований, что позволит повысить эффективность профилактики и своевременной диагностики рака среди населения.
При этом стоит отметить, что в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) профилактические осмотры проводятся согласно установленным уполномоченным органом графикам и правилам, за исключением тех обследований, которые теперь входят в бесплатный гарантированный пакет.
Данное нововведение закреплено постановлением Правительства Республики Казахстан № 786 от 23 сентября 2025 года и направлено на улучшение доступности качественной медицинской помощи, а также снижение смертности от онкозаболеваний за счёт их раннего выявления и своевременного лечения.
