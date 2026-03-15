Сегодня в столице пройдет онлайн-марафон «Референдум – 2026», передает BAQ.KZ со ссылкой на СЦК.

Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире на интернет-ресурсах и в социальных сетях отечественных телеканалов, изданий и информационных агентств, начнется в 09:00 и продлится до 01:00 ночи.



В эфире будут представлены основные события дня референдума, мнения граждан, комментарии экспертов и оперативная информация в современном и динамичном формате.



В рамках марафона будут работать пять тематических площадок. В мероприятии примут участие общественные деятели, изобретатели, эксперты, а также граждане, известные своими благотворительными инициативами.

