В 2026 году планируется расширить онлайн-услуги: добавить перевыпуск удостоверения личности по утере и оформить возможность перевыпуска паспорта в онлайн-формате. Об этом на брифинге в правительстве сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает BAQ.KZ.

"Действительно, был запущен пока что только один подвид по перевыпуску удостоверения личности в случае истечения срока действия. Мы планируем расширять в текущем году на другие подвиды, то есть – это перевыпуск по утере. В том числе мы планируем в текущем году расширить данную услугу по паспортам в онлайн-формате, рассматриваем, по крайней мере, с МВД сроки в течение данного года", – сказал Коняшкин.

По словам Ростислава Коняшкина, для первичного получения документов гражданам по-прежнему нужно будет обращаться в ЦОН, поскольку при первой выдаче важно лично удостовериться в личности заявителя, провести фотографирование и собрать подпись.

Он отметил, что онлайн-оформление удостоверений и паспортов внедряется поэтапно — чтобы проверить безопасность процесса и его удобство для граждан.