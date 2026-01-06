Онлайн-оформление документов в Казахстане в 2026 году: что планируют изменить
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2026 году планируется расширить онлайн-услуги: добавить перевыпуск удостоверения личности по утере и оформить возможность перевыпуска паспорта в онлайн-формате. Об этом на брифинге в правительстве сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает BAQ.KZ.
"Действительно, был запущен пока что только один подвид по перевыпуску удостоверения личности в случае истечения срока действия. Мы планируем расширять в текущем году на другие подвиды, то есть – это перевыпуск по утере. В том числе мы планируем в текущем году расширить данную услугу по паспортам в онлайн-формате, рассматриваем, по крайней мере, с МВД сроки в течение данного года", – сказал Коняшкин.
По словам Ростислава Коняшкина, для первичного получения документов гражданам по-прежнему нужно будет обращаться в ЦОН, поскольку при первой выдаче важно лично удостовериться в личности заявителя, провести фотографирование и собрать подпись.
Он отметил, что онлайн-оформление удостоверений и паспортов внедряется поэтапно — чтобы проверить безопасность процесса и его удобство для граждан.
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка