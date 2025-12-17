Министерство туризма и спорта Республики Казахстан разъяснило роль цифровизации в развитии туристской отрасли страны, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что внедрение онлайн-сервисов, цифровых платформ и информационных систем направлено на повышение качества туристского сервиса, упрощение процессов обслуживания путешественников, а также на формирование аналитической и информационной базы для принятия управленческих решений.

Одним из ключевых цифровых инструментов в отрасли является информационная система eQonaq, предназначенная для автоматизации учёта и регистрации иностранных туристов, проживающих в местах размещения на территории Казахстана. Система обеспечивает электронную передачу данных от объектов размещения в уполномоченные государственные органы, что способствует повышению прозрачности и безопасности туристской деятельности. Использование eQonaq позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, упростить процедуры регистрации и обеспечить централизованный сбор данных для анализа. По данным системы, в период с 2020 по 2025 годы в ней зарегистрировано более 5 млн иностранных туристов.

Ключевым информационным ресурсом отрасли остаётся национальный туристский портал Kazakhstan.travel, который выполняет функцию официальной цифровой витрины туристского потенциала страны. Портал предназначен для продвижения Казахстана как туристского направления на внутреннем и внешних рынках и предоставляет структурированную информацию о туристских регионах, достопримечательностях, маршрутах, видах туризма, событиях, услугах туроператоров и инфраструктуре. Ресурс способствует формированию единого имиджа страны и повышению узнаваемости туристских продуктов. Портал доступен на восьми языках, включая казахский, русский, английский, китайский, арабский, корейский, немецкий и французский, а его ежегодная аудитория превышает 700 тысяч пользователей.

В рамках расширения цифровых сервисов для туристов также реализуется проект виртуальной карты туриста Your Tourist Pass. Инструмент основан на использовании QR-кодов, размещённых во всех регионах страны, и позволяет в цифровом формате получать доступ к информации о такси, eSim, достопримечательностях, туристских маршрутах, сервисах и правилах пребывания без установки дополнительных приложений. Проект был запущен летом 2024 года и направлен на улучшение навигации, повышение комфорта и безопасности путешественников, а также на формирование единого цифрового туристского пространства.

В министерстве подчеркнули, что совокупное развитие цифровых систем и онлайн-ресурсов обеспечивает комплексную поддержку туристской отрасли, способствует повышению качества услуг, развитию аналитики и продвижению туристского потенциала Казахстана, соответствуя стратегическим задачам цифровизации и устойчивого развития туризма.