Через пять лет каждый пятый товар в Казахстане будет приобретаться онлайн — такие амбиции озвучила казахстанская делегация на международном Саммите по электронной коммерции в Пакистане, передает BAQ.KZ. Выступая на форуме, директор департамента электронной и биржевой торговли Минторга РК Галия-Бану Мейрбаева заявила: цифровая торговля — не просто тренд, а стратегический вектор для модернизации всей экономики страны.

Согласно данным, представленным на саммите, за последние пять лет объёмы e-commerce в Казахстане выросли в семь раз и достигли 3,2 трлн тенге — это уже более 14% всей розничной торговли. И это, как подчеркнула Мейрбаева, только начало.

У нас высокая цифровая доступность, более восьми миллионов активных онлайн-покупателей — преимущественно молодежь, развитая финтех-среда. Мы хотим, чтобы к 2030 году каждая пятая покупка в стране совершалась онлайн, — заявила она.

Для этого Казахстан уже запустил масштабный план по развитию электронной торговли: от законодательных реформ и образовательных программ до поддержки малого бизнеса и логистических инвестиций. Одним из ключевых акцентов стала защита прав потребителей и создание равных условий для всех участников рынка.

Также Казахстан активно продвигает идеи цифровой торговли на международных площадках — ВТО, ЕАЭС, ШОС, ООН. Особое внимание привлек Меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере e-commerce, подписанный в апреле 2025 года. Документ открыл новые горизонты для двустороннего партнёрства и упрощения трансграничной торговли.