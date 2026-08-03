Онлайн-сервисы для избирателей запустят в день выборов в Казахстане

В день выборов в Казахстане будут работать онлайн-сервисы, которые помогут гражданам проголосовать. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман.

Благодаря этим сервисам члены участковой избирательной комиссии смогут проверить адрес регистрации гражданина. Это необходимо для его включения в список избирателей.

Для этого гражданину необходимо обратиться в комиссию с письменным заявлением. Второй сервис, о котором рассказали на заседании Центризбиркома, позволит гражданам, не имеющим регистрации, получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Оба этих сервиса важны для того, чтобы помочь казахстанцам реализовать свои избирательные права.

Если подтвердится, что заявитель зарегистрирован на территории соответствующего избирательного участка, комиссия примет решение о его включении в список избирателей.

«Данный сервис будет доступен на 5106 избирательных участках», – сообщил Мухтар Ерман.

На заседании также обсудили механизмы контроля, которые должны исключить случаи многократной регистрации граждан.

Проекты реализуются совместно Центральной избирательной комиссией, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Министерством внутренних дел.