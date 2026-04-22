Депутаты Мажилиса рассматривают в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении». В рамках него предлагается усилить открытость работы маслихатов, передает BAQ.KZ.

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, обращаясь к коллеге Юлия Смышляева, представляющей законопроект, отметил, что одной из ключевых целей документа заявлено повышение прозрачности деятельности маслихатов - в частности, речь идет о том, какие вопросы поднимают депутаты, какие запросы направляют и какие проблемы выносят на обсуждение.

Повышение уровня открытости работы маслихатов

В связи с этим он уточнил, позволит ли предлагаемый законопроект действительно повысить уровень открытости их работы.

«Действительно, в данном законопроекте есть ряд положений, которые усиливают открытость маслихатов. Такой запрос есть у населения. Если высшие представительные органы, такие как Мажилис и другие, уже давно перешли в онлайн-режим, то маслихаты далеко не везде работают в режиме реального времени. Поэтому мы вводим в закон требования о дополнительных мерах открытости. Это, в частности, обязательные открытые трансляции заседаний, а также оглашение депутатских запросов, которые направляют наши коллеги», - ответила депутат.

Участие в бюджетных изменениях

Также предлагается расширить полномочия маслихатов - усилить их участие в бюджетных комиссиях, предоставить возможность инициировать изменения в бюджет и активнее работать с обращениями граждан по различным вопросам, включая сферу ЖКХ. Это должно сделать деятельность депутатов более заметной и значимой.

Цифровизация работы

Законопроект также вводит обязательную цифровизацию ключевых функций маслихатов. При этом конкретные технические решения закрепляться не будут - их определят в рамках конкурсных процедур. Вместе с тем в документе будет установлен перечень функций, подлежащих полной автоматизации и оцифровке