В 2025 году в Казахстане, как и во всём мире, наблюдается рост инфляции, чему способствовали геополитические и экономические факторы, повлиявшие на глобальные цепочки поставок, сырьевые рынки и валютные курсы, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

По состоянию на октябрь уровень инфляции в РК составил 12,6%, что на 0,3 п. п. ниже показателя предыдущего месяца. В обществе активно обсуждаются причины ускорения инфляции и её реальные драйверы. Среди популярных версий, не имеющих подтверждений, — обвинение маркетплейсов в росте цен, однако статистика и аналитика не подтверждают эту гипотезу.

Несмотря на бурное развитие электронной торговли, её доля в розничной торговле остаётся невысокой: в 2024 году онлайн-продажи составляли лишь около 14% всего оборота, а маркетплейсы занимали примерно 85% электронной торговли, что делает их влияние на общую инфляцию минимальным. Основные расходы населения приходятся на традиционные магазины и рынки, где формируются ключевые ценовые ориентиры.

Анализ показывает, что маркетплейсы, напротив, могут сдерживать инфляцию за счёт усиления конкуренции и прозрачности цен. Онлайн-площадки позволяют мгновенно сравнивать стоимость товаров у десятков продавцов, стимулируя снижение наценок и оптимизацию сервиса. Кроме того, электронная торговля сокращает издержки, исключая аренду помещений, содержание персонала и складов, а динамическое ценообразование позволяет быстро адаптировать стоимость товаров под спрос и активность конкурентов.

Распродажи, акции и промокоды создают дополнительные дезинфляционные эффекты, а цифровизация рынка даёт малому и среднему бизнесу доступ к широкой аудитории, снижает барьеры входа и повышает прозрачность экономики.

Даже международные исследования подтверждают дезинфляционный эффект электронной торговли. Европейский центральный банк отмечает, что рост онлайн-продаж способствует снижению цен за счёт экономии издержек и усиления конкуренции. Исследование Национального банка Польши показало, что увеличение доли онлайн-транзакций на 1% снижает общую инфляцию примерно на 0,03 п. п., а кумулятивный эффект за 2004–2024 годы снизил общий уровень цен в среднем на 10%.

Таким образом, маркетплейсы не являются драйвером инфляции в Казахстане: их влияние ограничено текущей долей на рынке, а развитие электронной торговли, напротив, способствует стабилизации цен за счёт конкуренции, прозрачности и эффективности товарной цепочки, тогда как основной рост цен формируется в офлайне.