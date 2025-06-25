В Казахстане вводится новая система декларирования товаров, заказываемых на зарубежных маркетплейсах. Об этом сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин после ратификации соответствующего протокола в Мажилисе, передаёт BAQ.KZ.

Теперь товары, купленные на таких площадках, как Ozon или Wildberries, будут отнесены к отдельной категории – товары электронной торговли, а посредниками между покупателем и таможней станут операторы электронной торговли, среди которых уже названы Казпочта и DHL.

"Наоборот будет легче. Сейчас вы товар покупаете, например, на Ozon, пришло вам не то или качество плохое — что вы будете делать? Сложно вернуть. А теперь — оператор привезёт, за вас декларацию заполнит, если до 200 евро и 30 кг — вы за декларацию не платите. Привезёт вам домой Казпочта. Не понравилось — возвратом займется она", — пояснил Жумангарин.

Он подчеркнул, что в случае ошибок в оформлении декларации или проблем с товаром ответственность будет не на покупателе, а на операторе.

Также Жумангарин отметил, что изменится система налогообложения:

раньше при превышении лимитов (200 евро, 30 кг) платился совокупный таможенный платеж в 15%,

теперь будет начисляться НДС и 5% пошлина — всего 17%, что может вызвать повышение цен на 2%.

Однако он считает, что цены не вырастут критично, благодаря гибкой политике скидок на маркетплейсах.

Ранее депутаты Мажилиса приняли закон о ратификации протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Этот документ вводит такие понятия, как "оператор электронной торговли" и "декларация электронной торговли", и официально включает заказы с интернет-площадок в таможенную и торговую статистику страны.