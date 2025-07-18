Онлайн-займы становятся всё более востребованными среди казахстанцев — только за 2024 год сумма выданных микрокредитов в электронном формате достигла 1 триллиона тенге. На фоне роста цифрового кредитования усиливается и контроль со стороны Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Ведомство вводит "периоды охлаждения", усиливает надзор за микрофинансовыми организациями и внедряет дополнительные меры защиты заёмщиков. Подробнее о тенденциях, рисках и новых правилах — в эксклюзивном материале корреспондента BAQ.KZ.

Объём онлайн-кредитования продолжает расти

В 2024 году казахстанцы оформили онлайн-микрокредиты на сумму 1 триллион тенге — это больше, чем в 2023 году, когда было выдано 900 миллиардов. Таким образом, объём онлайн-кредитования вырос на 4%.

Закон позволяет микрофинансовым организациям выдавать займы в электронном формате, а правила такого кредитования установлены уполномоченным органом.

Кто берёт онлайн-займы: возраст и география

Портрет типичного заёмщика онлайн-микрокредитов разнится по регионам. По данным пресс-службы Агентства, в среднем такие кредиты берут люди в возрасте 34–37 лет. Самые "молодые" заёмщики — в Шымкенте и Актюбинской области, где средний возраст составляет 34 года.

"Средний возраст заемщиков, получивших онлайн-микрокредиты, варьируется в зависимости от региона. В Алматы, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской областях и области Ұлытау он составляет в среднем 35 лет. В Астане, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Абайской, Жетісуской и Северо-Казахстанской областях — 36 лет. В Шымкенте и Актюбинской области — 34 года. Наиболее высокий средний возраст зафиксирован в Павлодарской и Западно-Казахстанской областях — по 37 лет", - рассказали в ведомстве.

Фото: BAQ.KZ

Динамика кредитной активности

По информации, размещённой на сайте Национального Банка РК в разделе "Сведения о структуре и качестве ссудного портфеля", объём ссудного портфеля банков второго уровня увеличился с 35 835,1 млрд тенге на 1 января 2025 года до 37 865,2 млрд тенге на 1 июня.

Объём межбанковских займов в этом же периоде колебался: от 176,1 млрд тенге в январе до 167,6 млрд тенге в июне. Сумма операций "обратное РЕПО" выросла с 296,4 млрд тенге до 424,8 млрд тенге.

Наибольший удельный вес в кредитах по-прежнему занимают займы нефинансовым юридическим лицам: с 13 748,2 млрд тенге в январе они выросли до 14 205,5 млрд тенге к июню.

Что происходит при просрочке по кредиту?

В случае просрочки платежа кредитор обязан в течение 10 дней уведомить заёмщика, указав сумму долга и последствия неисполнения обязательств.

"При поступлении от заемщика заявления об урегулировании задолженности, кредитор обязан рассмотреть его в установленном порядке и предоставить мотивированное решение. В случае непогашения долга, недостижения соглашения по условиям урегулирования, кредитор вправе передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству; обратиться к внесудебным мерам взыскания; инициировать судебное взыскание задолженности; обратить взыскание на предмет залога во внесудебном порядке, если это предусмотрено договором", - пояснили в ведомстве.

При этом сумма неустойки ограничена: в течение первых 90 дней — не более 0,5% в день, далее — 0,03% в день, а в целом за год — не более 10% от суммы займа. Дополнительно введён запрет на начисление процентов по потребительским займам.

"Вместе с тем, по договорам с физическими лицами действуют дополнительные меры защиты: по потребительским займам — по истечении 90 последовательных календарных дней просрочки кредитору запрещается начислять вознаграждение, штрафы, комиссии и иные платежи, связанные с обслуживанием займа; по ипотечным займам – аналогичный запрет вступает в силу после 180 календарных дней непрерывной просрочки", - добавили в АРРФР.

Коллекторы: жалобы, штрафы и уголовная ответственность

Коллекторы продолжают вызывать недовольство граждан. В Агентство по регулированию и развитию финансового рынка регулярно поступают обращения от заёмщиков с жалобами на действия коллекторских агентств.

"В Агентство поступают обращения физических лиц, касающиеся действий коллекторских агентств при осуществлении взыскания задолженности по банковским кредитам и микрокредитам. В числе основных претензий – оказание морального давления, использование угроз и иные формы недопустимого поведения, нарушающие права заемщиков", - отметили в ведомстве.

В случае выявления нарушений в работе коллекторов, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка принимает меры в соответствии с законодательством.

Как пояснили в ведомстве, для усиления ответственности и профилактики недобросовестного поведения были увеличены штрафы: размер административных взысканий за нарушение закона о коллекторской деятельности вырос в два раза.

Кроме того, теперь персональную ответственность несут и сотрудники агентств — за неправомерные действия при общении с должниками или их представителями.

Надзор за МФО: сотни проверок и десятки лишений лицензий

Вот как можно оформить этот фрагмент в журналистском стиле:

С начала 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка усилило контроль за деятельностью микрофинансовых организаций. Всего за этот период было проведено 24 плановых, 24 внеплановых и 278 документальных проверок.

"В результате применены 86 ограниченных мер воздействия в форме письменного предписания, наложен 751 штраф на общую сумму 219 млн тенге", - сообщили в АРРФР.

Также за нарушения законодательства 39 микрофинансовых организаций лишились лицензий, из них 17 — принудительно. Деятельность ещё 20 МФО была приостановлена.

Новые правила: "период охлаждения" и защита уязвимых категорий

В целях защиты граждан от мошенничества и необдуманных заимствований в законодательство внесён ряд поправок. Как пояснили в Агентстве, Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты…" предусмотрены следующие меры:

Во-первых, при оформлении беззалоговых онлайн-займов теперь вводится так называемый "период охлаждения". Это значит, что после подписания договора займ может быть выдан не ранее чем через 24 часа — только после того, как заёмщик подтвердит своё согласие.

"Данное требование направлено на предоставление времени для осознанного финансового решения — заемщик получает возможность переосмыслить необходимость займа, сравнить условия, проконсультироваться с близкими или специалистами", - сообщили в АРРФР.

Во-вторых, отдельные категории граждан — молодёжь до 21 года и граждане старше 55 лет — смогут получить беззалоговый займ только после дополнительного согласия. Такая мера направлена на снижение случаев мошенничества.

"Анализ мошеннических кредитов свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми к мошенничеству являются лица до 21 года и старше 55 лет, ввиду недостаточного уровня финансовой грамотности, опыта кредитования", - отметили в Агентстве.

Стандарты для МФО и требования к руководителям

Микрофинансовым организациям могут ужесточить кадровые требования. Как сообщили в Агентстве, в рамках проекта закона по регулированию и развитию финансового рынка планируется ввести дополнительные требования к руководителям МФО — по аналогии с банковским сектором.

В частности, претенденты на руководящие должности должны будут иметь определённый трудовой стаж в профильных сферах, на соответствующих должностях и в течение установленного срока.

Кроме того, планируется расширить понятие "безупречной деловой репутации" — чтобы исключить возможность назначения на руководящие посты лиц, чьи действия или бездействие в прошлом уже приводили к банкротству и принудительной ликвидации финансовых организаций.

Онлайн-кредитование в Казахстане развивается быстрыми темпами, однако сопровождается и ростом регуляторных мер. В условиях активной цифровизации финансовых услуг ключевой задачей регулятора остаётся защита прав потребителей и обеспечение добросовестности участников микрофинансового рынка.