ООН бьет тревогу: мир захлестнула волна новых опасных наркотиков

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) предупредило о стремительном распространении новых синтетических наркотиков. Как говорится во Всемирном докладе о наркотиках за 2026 год, преступные группировки активно используют современные технологии, глобальную нестабильность и новые маршруты поставок для выхода на новые рынки. По оценкам ООН, в 2024 году наркотики употребляли 331 миллион человек — это 6,2% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет.

За последние десять лет число потребителей выросло на 34%. Наиболее распространенным наркотиком остается каннабис — его употребляют около 256 миллионов человек. За ним следуют опиоиды (63 млн), амфетамины (32 млн), кокаин (25 млн) и экстази (21 млн). Особую тревогу у экспертов вызывает рост числа новых синтетических веществ. В прошлом году на мировом рынке насчитывалось 755 новых психоактивных веществ, причем 118 из них были выявлены впервые.

По мнению авторов доклада, наркоторговцы все чаще переходят на синтетические опиоиды, включая фентанилы и нитазены, которые могут быть значительно опаснее традиционных наркотиков. В ООН призвали государства усилить борьбу с организованной преступностью, расширить международное сотрудничество, а также увеличить инвестиции в профилактику и лечение наркозависимости.