Опубликован новый доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и структуры "ООН-женщины", передает BAQ.KZ. Его представили в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, чтобы привлечь внимание к масштабной проблеме фемицида.

Согласно отчету, в 2024 году от рук партнёров или членов семьи погибли 50 тысяч женщин и девочек — это примерно одна каждые десять минут. Всего в мире за прошлый год умышленно убили 83 тысячи женщин и девочек, из которых 60% стали жертвами своих близких. Для сравнения, среди мужчин лишь 11% убийств совершались со стороны партнеров или родственников. Эксперты отмечают, что фемициды часто являются финальной стадией длительного насилия, которое начинается с контроля, угроз и преследований, включая онлайн-угрозы.

Каждая женщина и каждая девочка имеет право на безопасность. Дом остаётся опасным, а порой и смертельно опасным местом для многих, — подчеркнула Сара Хендрикс из "ООН-женщины".

Случаи гендерно-обусловленных убийств фиксируются во всех регионах мира, но чаще всего — в Африке (3 на 100 тысяч женщин), затем в странах Америки (1,5), Океании (1,4), Азии (0,7) и Европе (0,5). Для более точного мониторинга и предотвращения фемицида ООН совместно со странами внедряет специальные программы, которые помогают регистрировать и классифицировать убийства на гендерной почве и разрабатывать эффективные меры реагирования.