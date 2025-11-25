По данным Управления ООН по правам человека, не менее 127 мирных жителей погибли в Ливане в результате израильских ударов с момента заключения прекращения огня почти год назад. Об этом сообщил представитель управления Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По словам Аль-Хитана, удары израильской армии продолжают приводить к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры, несмотря на действующее соглашение о перемирии.

"Мы наблюдаем участившиеся атаки и слышим тревожные заявления о возможной эскалации", — отметил Аль-Хитан.

В ООН подчеркнули, что приведенная цифра включает только подтвержденные случаи смерти, собранные по строгой методологии организации, поэтому реальное число жертв может быть выше.

Управление призвало стороны соблюдать условия прекращения огня и провести всестороннее расследование произошедшего.