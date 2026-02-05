Местные медицинские организации предупреждают, что около 11 тысяч пациентов в секторе лишены специализированного лечения. Около четырех тысяч пациентов, получивших направления на лечение за пределами Газы, ждут выезда уже более двух лет.

Мунтер Абу Фул, получивший официальное разрешение на медицинскую эвакуацию за пределы Газы, не может выехать уже более двух лет.

– Система здравоохранения полностью разрушена, – говорит он. – Нет ни лекарств, ни возможности лечиться.

Он обратился с призывом к тем, кто способен помочь ему и таким, как он:

– Нам нужно какое-то решение. Откройте переходы, чтобы Бог избавил нас от этих страданий.

Мохаммед Хамму ухаживает в больнице за своей пожилой матерью, которая тоже борется с раком. Семьи, говорит он, вынуждены в бессилии наблюдать, как их близкие угасают без лечения.

– То, что происходит, не угодно Богу и не устраивает людей, – возмущается он. – Мы призываем исламские и арабские страны, а также международные организации проявить милосердие.

Фото: Служба новостей ООН В соседней палате Раед Абу Варда ухаживает за своим братом Хамидом, чье состояние ухудшилось после длительных задержек с лечением. Заболевание, начавшееся с появления небольшой доброкачественной опухоли, теперь угрожает жизни Хамида.

– Он страдает от рака уже два года, – объясняет Раед. – Все это время он ждал открытия перехода, чтобы попасть на лечение за границу. Теперь его боль стала невыносимой.

Количество пациентов, обращающихся в онкологические отделения Газы, продолжает расти, несмотря на острую нехватку лекарств, оборудования и специалистов. Будущее для этих людей с каждым днем становится все более неопределенным.