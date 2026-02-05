ООН: онкологические больные Газы просят о помощи
Состояние тысяч онкологических больных в Газе ухудшается: им нечем заглушить боль, и у них нет возможности выехать из анклава для достойного лечения. Об этом сообщает ООН, передает BAQ.KZ.
Корреспонденты Службы новостей ООН посетили больницу "Аль-Шифа" в городе Газа, где стали свидетелями тяжелейших условий работы ее онкологического центра: коридоры и палаты переполнены больными, ожидающими консультаций или процедур. В больнице не хватает лекарств и оборудования, многие пациенты страдают от хронических болей, которые практически лишают их возможности двигаться.
Местные медицинские организации предупреждают, что около 11 тысяч пациентов в секторе лишены специализированного лечения. Около четырех тысяч пациентов, получивших направления на лечение за пределами Газы, ждут выезда уже более двух лет.
Мунтер Абу Фул, получивший официальное разрешение на медицинскую эвакуацию за пределы Газы, не может выехать уже более двух лет.
– Система здравоохранения полностью разрушена, – говорит он. – Нет ни лекарств, ни возможности лечиться.
Он обратился с призывом к тем, кто способен помочь ему и таким, как он:
– Нам нужно какое-то решение. Откройте переходы, чтобы Бог избавил нас от этих страданий.
Мохаммед Хамму ухаживает в больнице за своей пожилой матерью, которая тоже борется с раком. Семьи, говорит он, вынуждены в бессилии наблюдать, как их близкие угасают без лечения.
– То, что происходит, не угодно Богу и не устраивает людей, – возмущается он. – Мы призываем исламские и арабские страны, а также международные организации проявить милосердие.
– Он страдает от рака уже два года, – объясняет Раед. – Все это время он ждал открытия перехода, чтобы попасть на лечение за границу. Теперь его боль стала невыносимой.
Количество пациентов, обращающихся в онкологические отделения Газы, продолжает расти, несмотря на острую нехватку лекарств, оборудования и специалистов. Будущее для этих людей с каждым днем становится все более неопределенным.
