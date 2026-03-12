Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую удары Ирана по соседним странам, которые Исламская Республика наносит в ответ на атаки США и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Документ резолюции опубликовала пресс-служба организации на официальном сайте в среду, 11 марта.

Документ, предложенный Бахрейном от имени Совета по сотрудничеству стран Залива, поддержали 13 членов СБ, два – Россия и Китай – воздержались.

В резолюции, соавторами которой, как заявил представитель Бахрейна, выступили 135 стран, содержится требование к Ирану немедленно прекратить удары по соседним странам. Эти действия Исламской Республики авторы документа называют нарушением международного права и серьезной угрозой международной безопасности.

Россия предложила свой собственный проект резолюции, в которой осуждаются все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также призыв ко всем сторонам прекратить насилие.

Как сообщают российские СМИ, постпред РФ при ООН Василий Небензя 11 марта также прокомментировал данное решение. По его словам, резолюция Бахрейна, принятая Совбез ООН «предвзята и имеет односторонний характер».

«К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи», – сказал дипломат в ходе заседания совета.

По его словам, принятие резолюции Бахрейна по Ближнему Востоку не способно привести к достижению мира в регионе.

«США своими агрессивными действиями подставили государства Персидского залива», – отметил он. Небензя также подчеркнул, что расположенные в странах Залива военные объекты и инфраструктуры США являются законными целями в рамках права Ирана на самооборону.

Он добавил, что Россия предложила авторам резолюции осудить удары не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, но предложение было проигнорировано.