ООН планирует оказать помощь 91 млн человек в 2027 году
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Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что в 2027 году ей потребуется 12,1 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 91 миллиону человек по всему миру. Организация предупреждает, что из-за нехватки финансирования и угрозы нового глобального продовольственного кризиса миллионы людей могут остаться без необходимой помощи и столкнуться с голодом, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также затронул вопрос глобальной продовольственной безопасности в Послании народу Казахстана.
Глава государства отметил, что в случае мирового дефицита продовольствия Евразия может стать одним из основных центров его поставок.
Прогноз ООН на 2027 год вновь подчёркивает актуальность проблемы глобальной продовольственной безопасности.
Представляя журналистам в Женеве доклад «Глобальный прогноз на 2027 год», заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Мэттью Холлингворт заявил, что организация приложит все усилия, чтобы поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома и оказавшихся под угрозой голода.
Согласно докладу, во всем мире от острого голода страдают по меньшей мере 266 миллионов человек. Около 39 миллионов из них столкнулись с чрезвычайным или ещё более тяжёлым уровнем голода.
Объем международной помощи сокращается. Из-за этого Всемирная продовольственная программа вынуждена направлять ресурсы только тем, кто нуждается в помощи наиболее остро.
«Придется принимать очень сложные решения»
Выступая в штаб-квартире организации в Риме, Мэттью Холлингворт отметил, что сотрудникам на местах приходится принимать очень сложные решения. По его словам, в результате часть людей остается без необходимой помощи.
Он также отметил, что из-за конфликтов осложнилась ситуация на трех морских маршрутах мирового значения — в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в Чёрном море.
Кроме того, климатическое явление Эль-Ниньо отрицательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. Рост цен на топливо и перевозки ведёт к удорожанию продовольствия.
«Вполне возможно, что мы столкнёмся с третьим глобальным продовольственным кризисом за последние шесть лет. Ранее такие кризисы были вызваны пандемией COVID-19 и войной на территории Украины», — предупредил Холлингворт.
Для эффективной помощи нужно гибкое финансирование
Всемирная продовольственная программа призвала страны-доноры обеспечить гибкое и предсказуемое финансирование. Это позволит направлять средства туда, где потребность в помощи наиболее высока, и эффективнее использовать каждый выделенный доллар.
Директор организации по связям с общественностью Лора Тернер рассказала о мерах по повышению эффективности гуманитарной помощи.
По ее словам, ВПП помогает правительствам и местным сообществам готовиться к стихийным бедствиям, финансируя программы по снижению рисков. Там, где это возможно, людям предоставляют помощь в виде денежных выплат.
«Это позволяет семьям самим решать, что им необходимо, и сохранять своё достоинство. Кроме того, такая помощь способствует развитию местных рынков и укрепляет национальные системы, на которые правительства опираются при реагировании на кризисы», — сказала Лора Тернер, выступая в Риме.
По ее словам, доклад показывает масштаб предстоящих вызовов и то, каких результатов можно добиться, если сочетать экстренную гуманитарную помощь с инвестициями в укрепление местных сообществ, государственных институтов и рынков.
«Наша цель на следующий год выходит за рамки оказания помощи людям, столкнувшимся с голодом. Мы стремимся к тому, чтобы в будущем в экстренной гуманитарной помощи нуждалось значительно меньше людей», — сказала она.
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