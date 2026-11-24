Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что в 2027 году ей потребуется 12,1 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 91 миллиону человек по всему миру. Организация предупреждает, что из-за нехватки финансирования и угрозы нового глобального продовольственного кризиса миллионы людей могут остаться без необходимой помощи и столкнуться с голодом, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также затронул вопрос глобальной продовольственной безопасности в Послании народу Казахстана.

Глава государства отметил, что в случае мирового дефицита продовольствия Евразия может стать одним из основных центров его поставок.

Прогноз ООН на 2027 год вновь подчёркивает актуальность проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Представляя журналистам в Женеве доклад «Глобальный прогноз на 2027 год», заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Мэттью Холлингворт заявил, что организация приложит все усилия, чтобы поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома и оказавшихся под угрозой голода.

Согласно докладу, во всем мире от острого голода страдают по меньшей мере 266 миллионов человек. Около 39 миллионов из них столкнулись с чрезвычайным или ещё более тяжёлым уровнем голода.

Объем международной помощи сокращается. Из-за этого Всемирная продовольственная программа вынуждена направлять ресурсы только тем, кто нуждается в помощи наиболее остро.

«Придется принимать очень сложные решения»

Выступая в штаб-квартире организации в Риме, Мэттью Холлингворт отметил, что сотрудникам на местах приходится принимать очень сложные решения. По его словам, в результате часть людей остается без необходимой помощи.

Он также отметил, что из-за конфликтов осложнилась ситуация на трех морских маршрутах мирового значения — в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в Чёрном море.

Кроме того, климатическое явление Эль-Ниньо отрицательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. Рост цен на топливо и перевозки ведёт к удорожанию продовольствия.

«Вполне возможно, что мы столкнёмся с третьим глобальным продовольственным кризисом за последние шесть лет. Ранее такие кризисы были вызваны пандемией COVID-19 и войной на территории Украины», — предупредил Холлингворт.

Для эффективной помощи нужно гибкое финансирование

Всемирная продовольственная программа призвала страны-доноры обеспечить гибкое и предсказуемое финансирование. Это позволит направлять средства туда, где потребность в помощи наиболее высока, и эффективнее использовать каждый выделенный доллар.

Директор организации по связям с общественностью Лора Тернер рассказала о мерах по повышению эффективности гуманитарной помощи.

По ее словам, ВПП помогает правительствам и местным сообществам готовиться к стихийным бедствиям, финансируя программы по снижению рисков. Там, где это возможно, людям предоставляют помощь в виде денежных выплат.

«Это позволяет семьям самим решать, что им необходимо, и сохранять своё достоинство. Кроме того, такая помощь способствует развитию местных рынков и укрепляет национальные системы, на которые правительства опираются при реагировании на кризисы», — сказала Лора Тернер, выступая в Риме.

По ее словам, доклад показывает масштаб предстоящих вызовов и то, каких результатов можно добиться, если сочетать экстренную гуманитарную помощь с инвестициями в укрепление местных сообществ, государственных институтов и рынков.