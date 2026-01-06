ООН: почти 8 миллионов венесуэльцев нуждаются в гуманитарной помощи
Это четверть населения страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с нападением США на Венесуэлу Организация Объединённых Наций обратила внимание на огромную потребность в гуманитарной помощи в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Население страдает от сложного экономического кризиса на протяжении многих лет. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, почти 8 миллионов венесуэльцев, то есть около четверти населения, срочно нуждаются в помощи. Организация продолжает снабжать нуждающихся продуктами питания, медицинской помощью и другими услугами, но для этого ООН срочно требуется дополнительная поддержка, пояснил Дюжаррик.
По имеющимся данным, в прошлом году ООН запросила у своих государств-членов 606 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле, но получила только около 102 миллионов.
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка