  • 6 Января, 16:37

ООН: почти 8 миллионов венесуэльцев нуждаются в гуманитарной помощи

Это четверть населения страны.

Сегодня, 16:24
Anadolu Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
Фото: Anadolu

В связи с нападением США на Венесуэлу Организация Объединённых Наций обратила внимание на огромную потребность в гуманитарной помощи в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Население страдает от сложного экономического кризиса на протяжении многих лет. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, почти 8 миллионов венесуэльцев, то есть около четверти населения, срочно нуждаются в помощи. Организация продолжает снабжать нуждающихся продуктами питания, медицинской помощью и другими услугами, но для этого ООН срочно требуется дополнительная поддержка, пояснил Дюжаррик.

По имеющимся данным, в прошлом году ООН запросила у своих государств-членов 606 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле, но получила только около 102 миллионов.

