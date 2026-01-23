Инвестиции в деятельность, разрушающую природу, в 30 раз превышают инвестиции в меры по ее защите. Об этом говорится в новом докладе программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщается на сайте центра новостей ООН, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Доклад основан на данных за 2023 год. В нем указывается, что общая сумма финансовых потоков, связанных с деятельностью, наносящей вред природе, достигает $7,3 трлн. Из них $4,9 трлн составляют частные капиталовложения, в основном сосредоточенные в таких секторах, как коммунальное обслуживание, промышленность, энергетика и производство сырьевых материалов. Еще $2,4 трлн приходится на государственные субсидии на добычу ископаемого топлива, строительство, использование неэкологичных видов транспорта и вредящих природе методов ведения сельского хозяйства и водопользования.

В то же время на защиту природы в 2023 году было выделено лишь $220 млрд, около 90% этих средств поступило из госисточников. Эксперты ЮНЕП подчеркивают, что такие инвестиции необходимо нарастить как минимум в 2,5 раза - до $571 млрд ежегодно.

– Если проследить за денежными потоками, становится очевидным масштаб стоящей перед нами задачи. Мы можем либо инвестировать в разрушение природы, либо способствовать ее восстановлению - компромисса нет, – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. По ее словам, данный доклад предлагает лидерам дорожную карту для изменения существующих тенденций и работы с природой, а не против нее.

В частности, авторы доклада считают, что ключевым инструментом переориентации рынков на устойчивое развитие является перенаправление потоков частного и государственного капитала. Они представили рамочную концепцию, призванную помочь властям и бизнесу постепенно проводить реформы и наращивать число экологичных решений во всех секторах экономики.-