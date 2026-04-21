Опалубка на строящемся мосту загорелась в Павлодаре

Вчера 2026, 22:29
Фото: МЧС РК

В Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар на строящемся мосту, передает BAQ.kz.

Сегодня на пульт «101» ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчёты.

По прибытии спасатели установили, что на 4 опоре моста горят утеплитель и деревянные элементы опалубки. Очаг возгорания находился на высоте около 30 метров над землей.

Несмотря на сложные условия, огнеборцы оперативно взяли возгорание под контроль и ликвидировали его в кратчайшие сроки. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Огонь не получил развития и не распространился на конструкцию моста. Причина пожара устанавливается.

