Опалубка на строящемся мосту загорелась в Павлодаре
Площадь пожара составила 160 квадратных метров.
Вчера 2026, 22:29
Фото: МЧС РК
В Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар на строящемся мосту, передает BAQ.kz.
Сегодня на пульт «101» ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчёты.
По прибытии спасатели установили, что на 4 опоре моста горят утеплитель и деревянные элементы опалубки. Очаг возгорания находился на высоте около 30 метров над землей.
Несмотря на сложные условия, огнеборцы оперативно взяли возгорание под контроль и ликвидировали его в кратчайшие сроки. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.
Огонь не получил развития и не распространился на конструкцию моста. Причина пожара устанавливается.
