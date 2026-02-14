Недавнее дорожно-транспортное происшествие вновь привлекло внимание к состоянию Иртышского моста в Усть-Каменогорске. Водитель автомобиля, ехавший по проспекту Сатпаева, не справился с управлением. Машину вынесло на разделительное ограждение. В итоге автомобиль повис на металлической конструкции, разделяющей встречные потоки. В этой связи корреспондент BAQ.KZ решил выяснить, в каком состоянии сегодня находится Иртышский мост в городе Усть-Каменогорск, какие проблемы отмечают жители и требуется ли объекту капитальный ремонт.

Иртышский мост – один из главных объектов городской транспортной инфраструктуры, и именно на него приходится основная часть междубереговой автомобильной нагрузки. Протяженность моста – 323,3 метра. В среднем за сутки через этот мост проезжает 70 тысяч машин. Построенный в 1970 году как стратегическая переправа через Иртыш, сегодня он играет критически важную роль в обеспечении устойчивого движения между центральной частью города и жилыми массивами КШТ и других левобережных кварталов.

По словам местных автомобилистов, зимой ограждения моста нередко завалены снегом, из-за чего движение становится менее безопасным. Общественник Алексей Божков считает, что проблему необходимо рассматривать комплексно.

«Состояние моста следует оценивать по нескольким параметрам. В первую очередь – это дорожное полотно. Я вчера ездил туда-обратно. Это ужасно, если честно. Движение по мосту вызывает серьезные вопросы с точки зрения комфорта и безопасности», – отметил он.

Руслан Кабиров.

По его словам, на участке присутствуют ямы и неровности, а проблема колейности характерна не только для моста, но и для города в целом.

«На самом мосту есть выбоины. Зимой добавляется фактор сужения проезжей части из-за снега. Подобные проблемы наблюдаются во многих районах города, и лично мне приходилось сталкиваться с трудностями при движении», – добавил общественник.

Отдельное внимание он обращает на транспортную развязку перед мостом. По его словам, предмостовое кольцо с круговым движением остается сложным участком. По возможности жители города стараются использовать подмостовой проезд, чтобы минимизировать риски.

«Признавать участок аварийно-опасным можно только на основе экспертного анализа. Необходимо учитывать соответствие дорожного покрытия установленному скоростному режиму, параметры ям и выбоин, их глубину и ширину. Без технического заключения делать однозначные выводы сложно», – сообщил он.

Алексей Божков отмечает, важно проверять не только состояние полотна, но и конструкцию моста, опоры, грунты в районе опор. В регионе уже были случаи обрушения мостовых конструкций, поэтому профилактика и своевременный контроль критически необходимы, считает он. Тем временем, общественник и блогер Руслан Кабиров говорит, что представители акимата уже выезжали на место.

«Аким города вместе с подрядной организацией осматривал мост, в том числе нижнюю часть конструкции. Да, там аварийная ситуация. По имеющейся информации, выявлены серьезные расхождения в конструктивных элементах. Речь идет не о локальном ремонте покрытия, а о необходимости капитального ремонта», – заявил он.

Кабиров напомнил, что ранее на мост уже выделялись значительные средства.

«В свое время были направлены около 10 миллиардов тенге, однако тогда ограничились заменой дорожного полотна. Сейчас, судя по состоянию, требуется комплексное решение», – отметил общественник.

Руслан Кабиров.

По словам Кабирова, в настоящее время якобы проводится экспертиза. Все же, состояние моста вызывает серьезные опасения у горожан. Ямы заделываются временными методами, но, жалобы регулярно публикуются в социальных сетях. Люди не чувствуют уверенности при движении. Отдельный вопрос вызывает размещение общественного пространства под мостом.

«Под конструкцией обустроена площадка для детей и занятий спортом. Если мост аварийный, как допустили построить там детскую площадку? Это же не нормально. Если есть сомнения в техническом состоянии моста, необходимо убедиться, что такие общественные объекты не подвержены рискам», – подчеркнул Кабиров.

Руслан Кабиров.

По словам общественника Романа Честных, реконструкция с расширением полос была завершена чуть более четырех лет назад, однако дефекты покрытия начали проявляться практически сразу после ввода объекта в эксплуатацию.

«Сейчас власти города и области говорят о разрушении бетонного слоя под асфальтом, однако возникает вопрос – почему же не было должного контроля при приемке в эксплуатацию? Как минимум аким города того периода до сих пор работает в области на позиции первого заместителя акима области, у компетентных органов должны быть вопросы к этой ситуации», – отметил он.

Честных добавил, что жалобы автомобилистов усиливаются в холодное время года. По его словам, в зимний период из-за температурных перепадов и воздействия снегоуборочной техники разрушение асфальта происходит быстрее. Летом ямы частично заделываются, однако говорить о ровной и безопасной поверхности все равно не приходится.

«Мост требует реальной реконструкции, это главная транспортная артерия города. Критика в социальных сетях колоссальная, ведь ямы создают опасность для дорожного движения. Городские и областные власти говорят о предстоящем капитальном ремонте, остается надеяться, что исполнители и условия финансирования будут без значительных коррупционных рисков и наконец-то получится увидеть нормальный мост», – сказал он.

Комментируя вопрос финансирования, Честных выразил мнение, что проблема может заключаться не только в объеме средств.

«С учетом той информации, что стала известна о бюджетных расходах на обследование и обслуживание обрушившегося в 2025 году моста, полагаю, что проблем с финансированием в этом вопросе нет. Я лично думаю, что есть проблемы с антикоррупционным сопровождением таких работ, потому что, ничем иным мне сложно объяснить ситуацию как с обрушившимся мостом, так и с Иртышским мостом, реконструкция которого проводилась долгие годы с растущим бюджетом», – отметил он.

В качестве стратегического решения общественник назвал необходимость строительства нового моста. Ничем иным разгрузить транспортные потоки не получится, считает он.

«Так как Усть-Каменогорск фактически развивается на двум берегам крупной реки Иртыш, то «бутылочное горлышко» Иртышского моста давно стало серьезным ограничением для нормального трафика. Без вариантов требуется реализация решения Генерального плана со строительством еще одного автомобильного моста через Иртыш в створе улицы Виноградова. По проспекту Сатпаева недалеко от Иртышского моста – можно построить хоть пятиуровневую развязку, но она будет упираться в узкое «горлышко» моста, который к тому же требует качественного ремонта.», – заключил Роман Честных.

Тем временем, редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области с просьбой предоставить информацию о результатах обследований, уровне износа, объемах финансирования и планах по ремонту. Мы ожидаем официальный ответ ведомства.