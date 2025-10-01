Опасения перед холодами: регионы Казахстана отстают от графика заготовки угля
1 октября председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев провел заседание республиканского штаба по вопросам обеспечения населения и коммунально-бытового сектора углем, передает BAQ.KZ.
В совещании приняли участие представители Министерства промышленности и строительства, акиматов областей и городов республиканского значения, АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", а также крупных угледобывающих компаний.
По данным Минэнерго, в целом потребность населения и коммунально-бытового сектора на предстоящий отопительный сезон составляет 7,4 млн тонн угля. На сегодняшний день заготовлено 4,5 млн тонн, что составляет лишь 62% от плана.
В ряде регионов отмечены отставания от графика, а также необходимость усиления контроля за наличием топлива и своевременными поставками в соответствии с месячным и годовыми планами.
По итогам заседания местным исполнительным органам и угледобывающим предприятиям даны поручения по недопущению искусственного ажиотажа и перебоев с поставками угля.
