В 2025 году в Казахстане раскрыты крупные мошенничества в сфере благотворительности — более 4,8 млрд тенге было похищено под видом помощи нуждающимся. Скандалы и громкие судебные процессы поставили под сомнение прозрачность работы фондов и показали необходимость ужесточения контроля. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, какие меры могут восстановить доверие к благотворительности.

Закон есть, но проблемы остаются

Скандалы в очередной раз высветили старую проблему: несмотря на то что закон о благотворительности действует уже четверть века, реальных изменений не произошло. Экономист Марат Абдурахманов отмечает, что правовая база в стране не создает надежных механизмов защиты.

"Участилось выявление фактов мошенничества в сфере благотворительности в связи с появлением механизмов контроля со стороны граждан за деятельностью благотворительных фондов. Ситуация с 1998 года принципиально не изменилась, несмотря на закон о благотворительных организациях", – пояснил Абдурахманов.

Слабое звено — бухгалтерские стандарты

Одним из главных уязвимых мест эксперт называет систему бухгалтерского учета. По его словам, именно в этой сфере Казахстан сильно отстает от мировой практики.

"Американский стандарт предусматривает порядок учета денег для коммерческих и некоммерческих организаций, банков, финансовых структур и других. У нас в стандартах бухгалтерского учета есть учет только коммерческих организаций и банков. Некоммерческие организации регулируются очень коротким списком нормативов, не так, как в США или Евросоюзе", – добавил эксперт.

Абдурахманов уверен: внедрение международных подходов могло бы снять многие вопросы к прозрачности работы фондов.

Запреты или реальные механизмы?

После череды громких судебных дел с благотворительностью в Казахстане, обсуждаются новые меры — от аккредитации фондов до запрета сборов физическими лицами. Но, как считает Абдурахманов, такие инициативы не устраняют саму проблему.

"Фонды должны создавать только те, кто в них непосредственно вкладывает. Благотворительный фонд не может открыть человек, который на протяжении 10 лет не жертвовал деньги в другие фонды. Очевидно, что мошенник никогда не будет делать такие пожертвования в течение долгого времени", – рассказал эксперт.

По его мнению, необходимы отдельные стандарты бухгалтерского учета для каждой из 19 категорий некоммерческих организаций, зарегистрированных в Казахстане.

Как вернуть доверие?

Абдурахманов отмечает, что доверие к фондам и к благотворительности как таковой можно восстановить только через системные изменения и международные подходы.

"Нужна прозрачность и обеспечение деятельности благотворительных фондов. Например, фонд по возврату активов, если он начнет разрабатывать и реализовывать программы по международным стандартам, то вопросов о деньгах не будет", – подчеркнул он.

Экономист приводит конкретные примеры: в США расходы фондов на администрирование минимальны и строго регулируются.

"У Harvard School Foundation этот показатель — 0,1%. Миллиардеры жертвуют туда на образование малоимущих американцев, и они уверены, что фонд не расходует средства на иные цели. Потому что у них есть стандарты", – поделился Абдурахманов.

Фонды отчитываются не все

Проблема в том, что рост числа благотворительных организаций в стране не сопровождается должной отчетностью.

"По данным Министерства юстиции Республики Казахстан в 2023 году в стране действовало 1071 благотворительная организация, в 2024 году - 1371. Статистические данные 2025 года будут сформированы в конце четвертого квартала текущего года", – ответили в минкультуры на запрос BAQ.KZ.

Однако публиковать отчеты в базе НПО продолжают далеко не все: в 2023 году — 341 организация, в 2024-м — лишь 176.

В Министерстве культуры и информации добавили, что полномочий для проверки достоверности отчетов у них нет, так как законом установлено ограничение на вмешательство государства в деятельность фондов. При этом сейчас рабочая группа готовит поправки в закон о благотворительности. Среди предложений — цифровизация отчетности, аккредитация фондов и регулирование сборов частными лицами через социальные сети.

Громкие уголовные дела 2025 года показали: благотворительность в Казахстане оказалась не только социальным инструментом, но и сферой, где легко возникают коррупционные и уголовные риски. Эксперты настаивают на внедрении международных стандартов, надзорные органы фиксируют миллиардные хищения, а государство лишь начинает реформы. От скорости этих изменений напрямую зависит доверие граждан и репутация всего сектора.