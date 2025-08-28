Опасная болезнь лошадей: карантин в Карагандинской области снят
Учёные РК разработали вакцину, остановившую вспышку опасной болезни у лошадей.
В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области официально отменены карантинные ограничения, ранее введённые из-за вспышки эпизоотического лимфангита у лошадей, передает BAQ.KZ.
По данным Комитета ветеринарного контроля и надзора, ликвидировать очаг опасной болезни удалось благодаря комплексу оперативных мер. На подворьях регулярно проводились дезинфекционные обработки, табуны подвергались клиническим обследованиям для раннего выявления новых случаев.
Ключевым инструментом в борьбе с инфекцией стала отечественная вакцина, разработанная учёными. С мая по июль 2025 года за счёт средств местного бюджета прививку и ревакцинацию прошли 2 494 лошади.
Использование нового препарата позволило локализовать очаг заболевания и восстановить эпизоотическое благополучие в районе.
При этом в КВКН подчеркнули, что продолжают мониторинг ситуации и реализацию профилактических мер для защиты здоровья животных и предотвращения распространения опасных инфекций.
