Опасная езда: Пьяный водитель арестован на 15 суток в Жезказгане
Как обнаружили правонарушителя?
Камеры ЦОУ помогли обнаружить и задержать пьяного водителя в Жезказгане, передает BAQ.kz.
Подробности сообщили в Департаменте полиции области Улытау. Во время ночного мониторинга дорожной безопасности сотрудники центра оперативного управления заметили подозрительные маневры и оперативно передали ориентировку ближайшему патрульному экипажу.
"Патрульная полиция остановила указанный автомобиль за грубое нарушение ПДД. При проверке документов полицейские заподозрили, что водитель находится под воздействием алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения легкой степени. По решению суда правонарушитель подвергнут аресту сроком на 15 суток", - сообщили полицейские.
Полиция призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению закона. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, казахстанцы рискуют не только своей свободой, но и жизнями окружающих, подчеркивают стражи правопорядка.
