На детской площадке в микрорайоне 32В города Актау произошёл тревожный инцидент: 12-летний школьник потерял сознание во время участия в опасной игре, известной среди подростков как "Собачий кайф", передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Мальчик упал на землю и ударился головой, после чего у него начались судороги.

Очевидцы сообщают, что скорая помощь прибыла лишь через 30 минут после вызова. Всё это время взрослые и дети пытались привести подростка в сознание. Пострадавший был экстренно доставлен в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу.

Врачи подтвердили, что к ним поступил мальчик 2012 года рождения с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он получает необходимое лечение в отделении травматологии.

Медики и педагоги призывают родителей обращать внимание на поведение детей и распространяющиеся в подростковой среде "игры", способные нанести серьёзный вред здоровью.