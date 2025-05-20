Опасный тренд среди подростков: в Актау ребёнок попал в больницу
Пострадавший был экстренно доставлен в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу.
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На детской площадке в микрорайоне 32В города Актау произошёл тревожный инцидент: 12-летний школьник потерял сознание во время участия в опасной игре, известной среди подростков как "Собачий кайф", передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Мальчик упал на землю и ударился головой, после чего у него начались судороги.
Очевидцы сообщают, что скорая помощь прибыла лишь через 30 минут после вызова. Всё это время взрослые и дети пытались привести подростка в сознание. Пострадавший был экстренно доставлен в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу.
Врачи подтвердили, что к ним поступил мальчик 2012 года рождения с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он получает необходимое лечение в отделении травматологии.
Медики и педагоги призывают родителей обращать внимание на поведение детей и распространяющиеся в подростковой среде "игры", способные нанести серьёзный вред здоровью.
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