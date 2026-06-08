Опасная находка под Уральском: на полигоне обнаружили медицинские отходы
На полигоне возле села Байконыс обнаружили использованные шприцы и другие медицинские отходы. Полиция, прокуратура и экологи выясняют, как они там оказались.
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В социальных сетях распространилось видео, снятое возле села Байконыс в Бәйтерекском районе Западно-Казахстанской области. На кадрах видны использованные шприцы с остатками крови и другие медицинские отходы, разбросанные на открытой территории. В связи с этим редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов.
Как сообщили в ведомстве, медицинские отходы были обнаружены на полигоне возле села Байконыс, расположенного примерно в 13 километрах от Уральска.
«На полигоне села Байконыс, расположенном в 13 километрах от города Уральск, обнаружены медицинские отходы. Сотрудники департамента полиции и органов прокуратуры проводят мероприятия по установлению виновных лиц», — сообщили в министерстве.
Также в ведомстве уточнили, что специалисты уже выехали на место для проведения необходимых исследований.
«Сотрудники департамента совместно со специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля проводят выездное обследование и отбор проб», — говорится в официальном ответе.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом медицинские отходы оказались на полигоне и кто может быть причастен к их незаконному размещению.
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