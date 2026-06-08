Опасная находка под Уральском: на полигоне обнаружили медицинские отходы

В социальных сетях распространилось видео, снятое возле села Байконыс в Бәйтерекском районе Западно-Казахстанской области. На кадрах видны использованные шприцы с остатками крови и другие медицинские отходы, разбросанные на открытой территории. В связи с этим редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в ведомстве, медицинские отходы были обнаружены на полигоне возле села Байконыс, расположенного примерно в 13 километрах от Уральска.

«На полигоне села Байконыс, расположенном в 13 километрах от города Уральск, обнаружены медицинские отходы. Сотрудники департамента полиции и органов прокуратуры проводят мероприятия по установлению виновных лиц», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве уточнили, что специалисты уже выехали на место для проведения необходимых исследований.

«Сотрудники департамента совместно со специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля проводят выездное обследование и отбор проб», — говорится в официальном ответе.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом медицинские отходы оказались на полигоне и кто может быть причастен к их незаконному размещению.