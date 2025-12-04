В области Жетысу вынесен приговор по делу о незаконном сбыте психотропных веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Перед судом предстал несовершеннолетний, который решил заработать "легкие деньги" и стал распространителем мефедрона.

По данным следствия, подросток вступил в Telegram-чат, где ему предложили подработку методом "закладок". Несмотря на осознание опасных последствий, он согласился и начал выполнять указания неизвестного куратора — администратора телеграм-канала. В Талдыкоргане юноше передали 100 свёртков мефедрона, из которых он успел распространить пять, размещая наркотики в различных точках города.

Его деятельность была оперативно пресечена сотрудниками полиции, после чего уголовное дело направили в суд. По итогам рассмотрения несовершеннолетнему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы для несовершеннолетних.

Эта история, отмечают в полиции, должна стать предупреждением для всех молодых людей, которые могут попасть под влияние преступных схем в мессенджерах и социальных сетях.