В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Астанчан предупредили о грозе и граде.

В Туркестанской области ожидаются гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

В ЗКО, Мангистау и Актюбинской области – сильная жара и высокая пожарная опасность.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.

Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер – в СКО.

Жителей Карагандинской области предупредили о сильном дожде, граде, шквале, грозе, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.

В Улытау – гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

В Костанайской области – гроза, град, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В ВКО и Алматы – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

В Алматинской области – гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысу – гроза, ветер и сильная жара.