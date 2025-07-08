Опасная жара и ливни с градом — Казахстан предупреждают об опасной погоде
Синоптики сообщили об изменениях в погодных условиях.
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В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Астанчан предупредили о грозе и граде.
В Туркестанской области ожидаются гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
В ЗКО, Мангистау и Актюбинской области – сильная жара и высокая пожарная опасность.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.
Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер – в СКО.
Жителей Карагандинской области предупредили о сильном дожде, граде, шквале, грозе, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.
В Улытау – гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.
В Костанайской области – гроза, град, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В ВКО и Алматы – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
В Алматинской области – гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысу – гроза, ветер и сильная жара.
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