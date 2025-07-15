Опасная жара и шквалы: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Грозы, ураганы и высокая пожароопасность по всей стране.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальная гидрометеорологическая служба "Казгидромет" объявила штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Причинами стали сильная жара, шквалистый ветер, грозы, град и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.
В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау и Туркестанской области.
Град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Актюбинской и Жамбылской областях.
Ветер, жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, Кызылординской и Карагандинской областях.
Гроза и ветер – в Алматинской области.
Гроза, град, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области и области Абай.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
В ВКО – гроза, град, ветер и сильная жара.
В СКО – сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- Карагандинцам не сообщили о росте цен на свет
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках