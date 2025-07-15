Сегодня, 18:15

Сегодня, 18:15

Национальная гидрометеорологическая служба "Казгидромет" объявила штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Причинами стали сильная жара, шквалистый ветер, грозы, град и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау и Туркестанской области.

Град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Актюбинской и Жамбылской областях.

Ветер, жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, Кызылординской и Карагандинской областях.

Гроза и ветер – в Алматинской области.

Гроза, град, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области и области Абай.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

В ВКО – гроза, град, ветер и сильная жара.

В СКО – сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.