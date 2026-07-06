Опасные горные озера Алматинской области взяли под круглосуточный контроль

В высокогорных районах Алматинской области запустили сезонные посты ГУ «Казселезащита» МЧС. Их главная задача — непрерывный мониторинг состояния водоемов, представляющих угрозу внезапного прорыва.

Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, эти временные пункты наблюдения необходимы для постоянного контроля за гидрологической ситуацией. Круглосуточное дежурство специалистов в пиковый селеопасный период позволит вовремя заметить любые колебания уровня воды и оперативно объявить тревогу в случае реальной опасности.

Напомним, ранее затяжные проливные дожди в Алматинской области уже привели к резкому подъему уровня воды, из-за чего в ряде районов местные реки вышли из русла, подтопив прилегающие территории.