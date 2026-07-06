Опасные горные озера Алматинской области взяли под круглосуточный контроль
Сегодня 2026, 07:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:38Сегодня 2026, 07:38
105Фото: акимат Алматы
В высокогорных районах Алматинской области запустили сезонные посты ГУ «Казселезащита» МЧС. Их главная задача — непрерывный мониторинг состояния водоемов, представляющих угрозу внезапного прорыва.
Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, эти временные пункты наблюдения необходимы для постоянного контроля за гидрологической ситуацией. Круглосуточное дежурство специалистов в пиковый селеопасный период позволит вовремя заметить любые колебания уровня воды и оперативно объявить тревогу в случае реальной опасности.
Напомним, ранее затяжные проливные дожди в Алматинской области уже привели к резкому подъему уровня воды, из-за чего в ряде районов местные реки вышли из русла, подтопив прилегающие территории.
Самое читаемое
- Казахстан направил делегацию на церемонию прощания с аятоллой Хаменеи
- Чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении жены
- Поисковая собака спасла 26 человек после землетрясения в Венесуэле
- Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата нашли живыми в Мангистауской области
- США и Иран возобновят переговоры после похорон Хаменеи