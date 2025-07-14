Астанчан и жителей других регионов предупредили о погодных рисках. Почти по всей стране объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе. В Шымкенте сохранится пожарная опасность.

Гроза и высокая пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской области.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.

Гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской, Алматинской и Жамбылской областях.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность сохранятся в Алматы, области Абай и Мангистау.

В ВКО – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, град и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в ЗКО.

В Павлодарской области – гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.

В СКО и Костанайской области – гроза, град, туман и ветер.

В Жетысу – сильная жара.