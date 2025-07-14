Опасные метеоусловия прогнозируются в 14 регионах Казахстана
Опасная погода в Казахстане.
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Астанчан и жителей других регионов предупредили о погодных рисках. Почти по всей стране объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе. В Шымкенте сохранится пожарная опасность.
Гроза и высокая пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской области.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.
Гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской, Алматинской и Жамбылской областях.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность сохранятся в Алматы, области Абай и Мангистау.
В ВКО – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидаются ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, град и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в ЗКО.
В Павлодарской области – гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.
В СКО и Костанайской области – гроза, град, туман и ветер.
В Жетысу – сильная жара.
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