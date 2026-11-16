Опасные онлайн-игры для детей предложили блокировать в Казахстане

В Казахстане предлагают ввести обязательную проверку онлайн-игр и приложений, родительский контроль на цифровых платформах и возможность блокировки контента, представляющего угрозу для несовершеннолетних. Соответствующие нормы предусмотрены в проекте нового закона «О цифровой и информационной безопасности детей». Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила заместитель председателя Курултая Динара Закиева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Динары Закиевой, депутаты Курултая подготовили три законопроекта в рамках реализации концепции «Дети Казахстана». Один из них направлен на защиту несовершеннолетних от угроз в цифровой и информационной среде.

Документ предусматривает обязательную маркировку онлайн-игр и приложений с указанием их содержания и потенциальных рисков. В частности, платформы должны будут информировать пользователей о возможности переписки внутри игры и наличии внутриигровых покупок.

«Предусмотрен механизм обязательной верификации уполномоченным государственным органом, мониторинг для выявления нарушений, а также требования по удалению или блокировке информационной либо цифровой продукции в случае выявления угрозы или опасности. Вместе с тем устанавливается ответственность владельцев платформ за нарушение требований законодательства», – сообщила Закиева.

Аналогичные требования предлагается распространить на электронные торговые площадки. Речь идёт о регулировании покупок, которые несовершеннолетние совершают на маркетплейсах.

Родительский контроль станет обязательным?

Отдельный блок законопроекта посвящён ограничению доступа детей к потенциально опасному цифровому контенту.

Предлагается обязать все цифровые платформы внедрить функцию родительского контроля. Она должна обеспечить фильтрацию приложений, игр и других продуктов, которые не прошли маркировку и проверку.

«Для детей будет введена фильтрация. Соответственно, немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения и игры ребёнок не сможет видеть, получать к ним доступ и скачивать», – пояснила депутат.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение детских ID-карт с фотографиями. Предполагается, что они позволят идентифицировать несовершеннолетних пользователей и обеспечить цифровое сопровождение реализации их прав.

Всего документ содержит более 120 поправок по различным направлениям.

Законопроект разработали с помощью искусственного интеллекта

Как рассказала Закиева, новый законопроект впервые подготовили в цифровой интеллектуальной среде AI Құрылтай.

Это платформа со встроенным искусственным интеллектом, способным проводить юридический анализ. Специально обученная модель объединяет более 800 тысяч нормативных правовых актов.

«Это первый законопроект, разработанный в цифровой интеллектуальной среде AI Құрылтай. Данная система позволила провести глубокий анализ текущей ситуации с безопасностью детей в цифровой и информационной среде. Впервые специально обученная юридическая модель использовалась непосредственно при формировании текста законопроекта», – отметила Закиева.

По её словам, искусственный интеллект помог сформировать комплекс предложений с учётом новых цифровых угроз и развития технологий.

При этом все разработанные системой нормы прошли проверку и доработку депутатами, юристами и приглашёнными экспертами в области информационной и цифровой безопасности.

Законопроект направляется на заключение Правительства. Дальнейшая работа над документом продолжится в рабочих группах.