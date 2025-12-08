Ртутные лампы в школах Жетысу угрожали здоровью более 3,5 тысячи человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алакольском районе области Жетысу прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при хранении и утилизации опасных отходов в образовательных учреждениях, передает BAQ.KZ.
Выявлено, что в ряде школ и детских садов 436 вышедших из строя ртутьсодержащих ламп хранились в подвалах и складах, что создавало прямую угрозу здоровью учащихся и работников. Согласно санитарным правилам, такие лампы должны храниться в отдельном, недоступном для детей помещении и не выбрасываться в общие мусорные сборники.
По результатам надзорной проверки нарушения были полностью устранены: опасные отходы вывезены в установленном порядке. В результате были защищены права 3 458 граждан, включая 2 947 учащихся и 511 работников образовательных учреждений.
Прокуратура отмечает, что защита прав несовершеннолетних остаётся одним из приоритетных направлений её работы.
Самое читаемое
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание