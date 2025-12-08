В Алакольском районе области Жетысу прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при хранении и утилизации опасных отходов в образовательных учреждениях, передает BAQ.KZ.

Выявлено, что в ряде школ и детских садов 436 вышедших из строя ртутьсодержащих ламп хранились в подвалах и складах, что создавало прямую угрозу здоровью учащихся и работников. Согласно санитарным правилам, такие лампы должны храниться в отдельном, недоступном для детей помещении и не выбрасываться в общие мусорные сборники.

По результатам надзорной проверки нарушения были полностью устранены: опасные отходы вывезены в установленном порядке. В результате были защищены права 3 458 граждан, включая 2 947 учащихся и 511 работников образовательных учреждений.

Прокуратура отмечает, что защита прав несовершеннолетних остаётся одним из приоритетных направлений её работы.