В Казахстане стремительно растёт спрос на китайские автомобили. Причины очевидны: доступные цены, современный дизайн, экономичность и широкий модельный ряд. Но вместе с этим растёт и число серых схем. Сегодня рынок заполнили десятки частных посредников, предлагающих "выгодный завоз напрямую из Китая". В соцсетях работают сотни аккаунтов, обещающих "новый Chery за две недели" или "беспошлинный BYD с гарантией". Люди ведутся. Но насколько безопасно доверять таким сделкам? В вопросе разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Массовый серый поток

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, импорт китайских автомобилей в Казахстан за последний год вырос вдвое: с января по июнь 2025 года в страну завезли 77,6 тысяч автомобилей. Это вывело Казахстан в Топ-10 крупнейших импортёров китайских авто в мире.

Но значительная часть сделок идёт мимо официальных дилеров – через частных "серых" посредников.

Именно здесь чаще всего начинаются проблемы. По данным Комитета по защите прав потребителей МТИ РК, только в 2024 году на китайские автомобили пришлось 63 жалобы. Это почти каждая десятая от всех претензий, поступивших по поводу автомобилей.

Главные нарекания казахстанцев: дефекты двигателей и коробок передач, сбои в системе охлаждения и электронике, несоответствие заявленным характеристикам.

В ряде случаев машины приходилось возвращать продавцам или добиваться ремонта за их счёт. В других – владельцам удавалось через суд или досудебные претензии вернуть миллионы тенге.

К примеру, в Актюбинской области по одному делу суд обязал выплатить владельцу авто более 16 миллионов тенге, включая неустойку и моральный ущерб.

В Павлодаре – компенсация составила 11 миллионов тенге.

В Западно-Казахстанской области потребителю вернули 7,1 миллиона тенге.

В Атырау и ВКО проводили внеплановые проверки и возвращали деньги по соглашению сторон.

В Костанайской области отмечался самый широкий спектр марок, и там чаще всего требовалась экспертиза.

Лидерами по количеству жалоб стали Алматы, Костанайская область и Астана.

В других регионах количество обращений было меньше, но даже там потребителям приходилось бороться за свои права.

Когда мечта об авто превращается в проблему

Алматы

Житель Алматы Арман купил через посредника новый Chery Tiggo. Машину обещали пригнать за месяц, но фактически авто доставили через три. Уже через неделю у автомобиля загорелся "чек" двигателя. Официальный дилер отказался принимать машину на гарантийный ремонт, так как она завезена "серым" путём. В итоге Арман потратил ещё почти миллион тенге на ремонт за свой счёт и только через суд добился частичной компенсации.

Павлодар

Айгуль оформила предзаказ на BYD, доверившись рекламе в Instagram. Перевела посреднику всю сумму – почти 18 миллионов тенге. Машину так и не получила: фирма исчезла, офис оказался закрыт. Позже выяснилось, что "компания" работала всего 4 месяца и не имела лицензии. Сейчас дело расследует полиция, но деньги вернуть почти невозможно.

Почему казахстанцы рискуют?

С одной стороны, виновата психология. На страницах в TikTok и Instagram посредники показывают новые китайские модели на фоне достопримечательностей Казахстана, убеждая: "Вот, привезли вчера клиенту".

Покупатели видят разницу в цене в 1,5 миллиона тенге и делают выбор в пользу "серого" варианта. В итоге вместо нового авто можно получить проблемную машину, ввезённую по заниженным документам, без гарантийного обслуживания и с риском ареста при пересечении границы.

Автоэксперт Эдуард Эдоков считает, что истории с обманутыми покупателями китайских автомобилей мало чем отличаются от других схем мошенничества.

"Посмотрите, мошенников хватает в любой сфере. Будь то автомобили, мобильные телефоны или финансовые услуги. В Казахстане уже было немало резонансных дел, когда людей обманывали через звонки, кредиты или инвестиционные пирамиды. С машинами ситуация похожая: люди видят красивые картинки, верят в сказочные условия и перечисляют деньги. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке", – говорит Эдоков.

По словам эксперта, на рынке действительно работают как добросовестные частные компании, так и откровенные аферисты.

"Частники всегда существовали. Они быстрее привозят новые модели, которых еще нет у официальных дилеров, и часто дешевле. Но у такого пути есть оборотная сторона: нет заводской гарантии, а сервис обычно ограничивается обещаниями самой компании. Иногда они держат слово, но в большинстве случаев покупатель остается один на один со своей проблемой", – поясняет Эдоков.

Автоэксперт на собственном опыте ощутил разницу между покупкой у частных посредников и у официальных дистрибьюторов.

"Допустим, в моём случае, когда я два года назад покупал автомобиль в Китае через частную компанию, разница потом, когда на рынок вышел официальный дистрибьютор этого бренда, составила около 6 миллионов тенге. Представляете, какая это сумма?", – рассказывает он.

Когда эту модель начали продавать официальные дистрибьюторы, они выставили такие запредельные цены, что никто ничего не покупал. Потом им пришлось снижать стоимость. Но и сейчас их цены всё ещё выше, чем у частных компаний.

"Для примера, тогда эту модель пытались продавать за 23 миллиона тенге, а сейчас у официалов она стоит примерно 16 миллионов. Разница огромная, хотя, по сути, автомобиль тот же. С другой стороны, у официальных дилеров есть ключевое преимущество – это заводская гарантия производителя. Будь то Haval, Chery, BYD или другие марки, покупатель получает хотя бы какую-то уверенность в том, что его проблемы не оставят без внимания", – говорит Эдуард Эдоков.

Что важнее: цена или гарантия?

По словам автоэксперта Эдуарда Эдокова, именно этот вопрос чаще всего и становится решающим для покупателей.

"Когда я сам покупал автомобиль у частника, я тогда прикинул: стоит ли гарантия переплаты такой суммы? Сейчас ситуация похожая. Есть официальные дилеры, есть частники, и они продают те же самые модели. Разница может быть 2-3 миллиона. И люди рассуждают просто: даже если машина сломается, ремонт обойдётся в 200-300 тысяч. Это можно покрыть из той самой экономии", – говорит эксперт.

Поэтому, по его словам, многие выбирают частников: экономия кажется весомее, чем риски. Но проблема возникает, когда выходит из строя серьёзный узел: двигатель, коробка передач или батарея электромобиля. Тогда речь идёт уже о миллионах.

"Если бы это был дилерский автомобиль, вам бы это обошлось бесплатно. А так вы попадаете на большие деньги", – говорит Эдоков.

Как не попасть в ловушку при покупке китайского автомобиля

Эксперт рекомендует, не доверять слепо рекламе и проверять все до мелочей: офис компании, документы, наличие юрлица, а не "ИП дяди Васи", историю автомобиля по VIN-коду. Также он советует никогда не платить 100% предоплаты и настаивать на поэтапных расчетах.

"Если вы готовы отдать 10-20 миллионов за автомобиль, отнеситесь к сделке так же серьезно, как к покупке квартиры: изучите договор, проверьте документы, убедитесь, что компания существует не полгода, а несколько лет", – добавляет он.

На вопрос, должно ли государство ужесточить контроль за "серыми" поставками, Эдоков отвечает скептически.

"Государство не может защитить каждого, кто сам соглашается на сомнительные условия. Законы есть, но, если человек добровольно подписывает договор, где продавец снимает с себя ответственность, никакой суд его не спасет. Поэтому главное – думать своей головой и просчитывать риски. Хочешь спокойствия, иди к официальному дистрибьютору, переплати, но получи гарантию. Хочешь дешевле, будь готов сам отвечать за последствия", – говорит он.

Как вернуть деньги за некачественный автомобиль

Министерство торговли и интеграции также напоминает, что при покупке автомобиля ответственность за безопасность сделки во многом лежит на самих автовладельцах. В Комитете по защите прав потребителей отмечают, что важно внимательно изучать информацию о производителе и модели, проверять репутацию продавца и читать отзывы других водителей.

Если автомобиль оказался ненадлежащего качества, первый шаг – направить письменную претензию дилеру или продавцу. По данным МТИ, в большинстве случаев это помогает урегулировать конфликт без суда. Однако если ответа нет в течение 10 рабочих дней либо продавец отказывается идти навстречу, территориальные департаменты КЗПП готовы консультировать автовладельцев, помогать в подготовке иска и даже представлять интересы в суде в качестве третьей стороны.

"Покупка автомобиля – серьёзное вложение. И если машина не соответствует ожиданиям, закон стоит на стороне водителя. Чем больше граждан знают свои права и вовремя обращаются за помощью, тем выше шанс избежать лишних расходов на ремонт", – подчеркнули в Комитете.

Подать жалобу или запросить консультацию можно через систему "E-otinish" либо в региональных департаментах КЗПП. Контакты горячих линий для автомобилистов размещены на сайте министерства.