Опасные сухие деревья заполонили рощу Баума в Алматы: какова ситуация в лесу
Общая площадь рощи составляет 137,7 гектара.
10 Июля 2026, 15:39
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