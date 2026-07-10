Опасные сухие деревья заполонили рощу Баума в Алматы: какова ситуация в лесу

В роще Баума Алматы засохшие деревья представляют опасность для жителей. Недавно одно из таких деревьев упало на 19-летнюю девушку, в результате чего она была госпитализирована в тяжелом состоянии. После происшествия корреспондент BAQ.KZ посетил рощу и лично оценил ситуацию.

На разных участках рощи можно увидеть множество сухих деревьев, которые находятся на грани падения.

Напомним, ранее в Алматы дерево упало на 19-летнюю Селин Абитову в роще Баума. Трагический случай произошел 27 июня. Родственники девушки ранее предупреждали, что в роще Баума много сухих деревьев, которые могут упасть в любой момент.

О роще Баума

Общая площадь рощи Баума составляет 137,7 гектара. С юга на север она протянулась на 3,5 километра, а ее ширина составляет от 0,4 до 0,9 километра.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Исторически "Казенный лесной парк" был заложен в 1877 году по приказу генерал-губернатора Колпаковского. Его создание было направлено на защиту города от пыльных бурь, сильной жары и эрозии почвы.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Под руководством агронома-лесовода Эдуарда Баума был создан искусственный лесной массив, проведено благоустройство территории, а для обеспечения рощи Баума поливной водой была построена сеть оросительных арыков.

После завершения основных работ в 1894 году роща получила название "Роща Баума".

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

В роще Баума преимущественно произрастают мелколистный и гладкий вяз, а также такие лиственные породы, как дуб, береза, ясень, липа, клен и тополь.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Фауна рощи Баума включает 223 вида животных, птиц, земноводных и пресмыкающихся.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Роща Баума относится к категории особо охраняемых природных территорий. Однако во время посещения создается впечатление, что работы по уборке и уходу за территорией проводятся недостаточно.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Во время посещения рощи Баума сразу бросились в глаза многочисленные деревья с ослабленной корневой системой, которые могут упасть в любой момент.