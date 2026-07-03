"Шестые сутки в коме": засохшее дерево упало на 19-летнюю алматинку в роще Баума

В роще Баума в Алматы на 19-летнюю Селин Абитову упало засохшее дерево. Девушка уже шестые сутки находится в коме. Корреспондент BAQ.KZ связался с ее сестрой Ясмин, чтобы узнать подробности произошедшего.

Как произошёл инцидент

По словам сестры Селин, Ясмин, трагедия произошла 27 июня примерно в 15:00.

"Во время прогулки с семьёй, на глазах у нашей мамы и сестёр, на Селин упало крупное засохшее дерево. Никто не ожидал такого, потому что в тот момент не было ни сильного ветра, ни дождя", – говорит Ясмин.

Ясмин отмечает, что её сестра получила крайне тяжёлые травмы.

"Она уже шестые сутки в коме. У неё раздроблен череп, сломаны кости таза, открытый перелом ноги и множество других тяжёлых повреждений. Врачи борются за её жизнь. Несмотря на все усилия специалистов, из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы сохраняется высокий риск отёка мозга", – сказала Ясмин.

"В роще всё ещё много опасных деревьев"

По словам Ясмин, дерево, которое упало на Селин, было полностью засохшим. Однако в Бауым тоғай всё ещё остаётся много деревьев, которые могут представлять такую же опасность.

"Самое страшное – люди до сих пор гуляют здесь с детьми и близкими. Но многие не осознают, что их жизнь под угрозой", – говорит Ясмин.

Она также отметила, что в день трагедии на место сразу прибыли полицейские и было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведётся расследование. Упавшее на Селин дерево направлено на экспертизу.

Что говорит акимат

Акимат Алматы сообщил, что по данному факту проводится досудебное расследование. По информации администрации, на территории Бауым тоғай установлены специальные информационные таблички, предупреждающие об опасности падения деревьев.

Также сообщается, что в 2026 году было разрешено санитарно вырубить 2 тысячи аварийных, засохших и больных деревьев на территории рощи.

На сегодняшний день подрядная организация уже вырубила и вывезла около 1000 деревьев. Большинство из них были упавшими, сломанными ветром или находившимися рядом с детскими и спортивными площадками аварийными деревьями.

Оставшиеся засохшие и аварийные деревья планируется удалить до конца текущего года.

Акимат отметил, что Бауым тоғай был основан в 1877 году, и более 70% деревьев достигли биологически старого возраста.

"Из-за естественного процесса старения даже внешне здоровые деревья могут в любой момент упасть. В связи с этим управление экологии и окружающей среды города Алматы регулярно проводит проверку зелёных насаждений и, исходя из её результатов, осуществляет санитарную вырубку аварийных деревьев для обеспечения безопасности посетителей и сохранения рощи", – говорится в ответе акимата.

Также отмечается, что падение деревьев в Алматы становится актуальной проблемой. По данным акимата, в городе насчитывается около 84 тысяч опасных деревьев.

Напомним, 26 июня в городе Уштобе Жетысуской области во дворе многоквартирного дома на девушку упала ветка дерева, после чего она была госпитализирована. Кроме того, 30 июня в Алматы дерево упало на припаркованный автомобиль.

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