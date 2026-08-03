Опасные участки могут появиться в Алматы: что нужно знать горожанам
3 Августа 2026, 17:27
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3 Августа 2026, 17:273 Августа 2026, 17:27
121Фото: BAQ.kz
В семи районах Алматы пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверки необходимы для подготовки города к новому отопительному сезону.
Когда пройдут испытания
Гидравлические испытания будут проводиться с 3 по 14 августа ежедневно в период с 04:00 до 07:00.
Специалисты проверят состояние тепловых сетей и определят участки, которые могут потребовать ремонта.
Какие меры безопасности нужно соблюдать
Во время проведения работ жителям и гостям Алматы рекомендуют соблюдать осторожность.
Несмотря на принимаемые меры безопасности, возможны выход воды на поверхность и частичное повреждение дорожного покрытия.
При обнаружении таких ситуаций необходимо:
- не приближаться к опасному участку;
- покинуть территорию;
- сообщить о происшествии в ТОО «Алматинские тепловые сети» или по номеру 109.
Гидравлические испытания являются частью подготовки тепловой инфраструктуры города к отопительному сезону.
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