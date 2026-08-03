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Опасные участки могут появиться в Алматы: что нужно знать горожанам

3 Августа 2026, 17:27
АВТОР
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BAQ.kz 3 Августа 2026, 17:27
3 Августа 2026, 17:27
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Фото: BAQ.kz

В семи районах Алматы пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверки необходимы для подготовки города к новому отопительному сезону.

Когда пройдут испытания

Гидравлические испытания будут проводиться с 3 по 14 августа ежедневно в период с 04:00 до 07:00.

Специалисты проверят состояние тепловых сетей и определят участки, которые могут потребовать ремонта.

Какие меры безопасности нужно соблюдать

Во время проведения работ жителям и гостям Алматы рекомендуют соблюдать осторожность.

Несмотря на принимаемые меры безопасности, возможны выход воды на поверхность и частичное повреждение дорожного покрытия.

При обнаружении таких ситуаций необходимо:

  • не приближаться к опасному участку;
  • покинуть территорию;
  • сообщить о происшествии в ТОО «Алматинские тепловые сети» или по номеру 109.

Гидравлические испытания являются частью подготовки тепловой инфраструктуры города к отопительному сезону.

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