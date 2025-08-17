Опасный астероид прошёл мимо Земли
Диаметр Астероид "2025 PM" составляет 50.
Небесное тело 17 августа находилось на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, благодаря необычно близкому сближению с планетой, астероид входит в число потенциально опасных. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит, утверждают ученые.
"2025 PM" относится к группе "Аполлон", то есть к астероидам, близким к нашей планете, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли снаружи. Он был обнаружен 1 августа. У объекта нет свойств кометы (исходящих газов), так что, очевидно, что это каменная глыба без летучих веществ. Впрочем, тело не так хорошо изучено.
По мнению специалистов, следующее крупное сближение объекта с Землей ожидается во второй половине сентября. Затем астероид 2025 FA22 диаметром примерно 200 м пройдет мимо Земли на расстоянии около 1 миллиона км.
В июле ученые предупредили, что в апреле 2029 года астероид "Апофис" диаметром 375 метров приблизится к Земле на расстояние 32 тыс. км. Небесное тело смогут увидеть невооруженным глазом около 2 млрд человек, живущих в Европе, Африке и Азии.
