Опасный заезд на гидроцикле закончился штрафами в Жетысу
В области Жетысу во время совместного рейда полиции и сотрудников ДЧС выявили сразу несколько грубых нарушений правил эксплуатации гидроцикла.
24 Июля 2026, 22:18
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24 Июля 2026, 22:1824 Июля 2026, 22:18
182Фото: Polisia.kz
Профилактические проверки проходят на водоемах региона для обеспечения безопасности отдыхающих. Во время очередного рейда был установлен 23-летний мужчина, которого передали сотрудникам ДЧС для принятия мер.
Проверка показала три нарушения: управление гидроциклом без соответствующего удостоверения, передача управления лицу, не имеющему такого права, а также эксплуатация водного транспорта без спасательного жилета. По всем фактам виновные привлечены к административной ответственности.
В полиции подчеркнули, что такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. Совместные рейды полиции и ДЧС продолжатся до конца летнего сезона, а нарушителей требований безопасности будут привлекать к ответственности.
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