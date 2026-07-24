Опасный заезд на гидроцикле закончился штрафами в Жетысу

Профилактические проверки проходят на водоемах региона для обеспечения безопасности отдыхающих. Во время очередного рейда был установлен 23-летний мужчина, которого передали сотрудникам ДЧС для принятия мер.

Проверка показала три нарушения: управление гидроциклом без соответствующего удостоверения, передача управления лицу, не имеющему такого права, а также эксплуатация водного транспорта без спасательного жилета. По всем фактам виновные привлечены к административной ответственности.

В полиции подчеркнули, что такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. Совместные рейды полиции и ДЧС продолжатся до конца летнего сезона, а нарушителей требований безопасности будут привлекать к ответственности.