Страны OPEC+ договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Как сообщили делегаты альянса, ключевые участники (Саудовская Аравия и Россия) нарастят производство на 206 тысяч баррелей в сутки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Переговоры внутри альянса проходят в закрытом формате, делегаты говорили на условиях анонимности, отмечает Bloomberg.

«Такое решение принимают на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт может спровоцировать рост цен на нефть», - говорится в сообщении.

В четвёртом квартале добыча росла лишь на 137 тысяч баррелей в сутки. При этом в первом квартале ряд стран фактически приостанавливал наращивание производства.

Ситуацию дополнительно осложняет обстановка вокруг Ормузского пролива, ключевого маршрута мировых поставок нефти. Из-за конфликта движение судов там существенно сократилось. Дальнейшие действия стран OPEC+, вероятно, будут зависеть от развития событий в регионе.