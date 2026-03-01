OPEC+ увеличит добычу на фоне иранской войны
Запланированное увеличение превышает прежние ежемесячные темпы.
Сегодня 2026, 18:38
Страны OPEC+ договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Как сообщили делегаты альянса, ключевые участники (Саудовская Аравия и Россия) нарастят производство на 206 тысяч баррелей в сутки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Переговоры внутри альянса проходят в закрытом формате, делегаты говорили на условиях анонимности, отмечает Bloomberg.
«Такое решение принимают на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт может спровоцировать рост цен на нефть», - говорится в сообщении.
В четвёртом квартале добыча росла лишь на 137 тысяч баррелей в сутки. При этом в первом квартале ряд стран фактически приостанавливал наращивание производства.
Ситуацию дополнительно осложняет обстановка вокруг Ормузского пролива, ключевого маршрута мировых поставок нефти. Из-за конфликта движение судов там существенно сократилось. Дальнейшие действия стран OPEC+, вероятно, будут зависеть от развития событий в регионе.
