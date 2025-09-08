ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти с октября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ключевые страны-участницы ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Решение приняли министры энергетики Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Как пояснили в альянсе, шаг связан с "благоприятными фундаментальными показателями рынка" и устойчивыми прогнозами по мировой экономике.
Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства в рамках соглашения как по компенсации, так и по наращиванию объемов. На текущий момент нефть торгуется в диапазоне $65–70 за баррель, что на 12% ниже уровня начала года. По оценке эксперта Rystad Energy Хорхе Леона, новое решение ОПЕК+ может привести к снижению котировок ниже $60 за баррель.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Кожамжаров под следствием: что известно о бывшем главе финпола?
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции