ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в апреле после трёхмесячной паузы
Планируемое увеличение может стать первым с начала года.
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки уже в апреле 2026 года. Окончательное решение ожидается 1 марта на встрече восьми ключевых участников альянса, включая Саудовскую Аравию, Россию и Казахстан, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.
Планируемое увеличение может стать первым с начала года, поскольку ранее ОПЕК+ приостановил рост добычи на январь–март из-за сезонного снижения спроса. Теперь страны-экспортёры готовятся к более активному летнему периоду потребления и стремятся укрепить свои позиции на мировом рынке.
Ситуация развивается на фоне высоких цен на нефть. Стоимость Brent держится около 71 доллара за баррель, что близко к максимуму за последние семь месяцев. Поддержку рынку оказывает геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.
Для Казахстана решение имеет особое значение, поскольку страна восстанавливает объёмы добычи после недавних производственных сбоев. Увеличение квот может позволить нарастить экспорт и увеличить нефтяные доходы.
В то же время Саудовская Аравия готовит дополнительный сценарий на случай перебоев поставок из региона. В этом случае королевство может временно увеличить добычу, чтобы стабилизировать мировой рынок.
ОПЕК+ контролирует около половины мировой добычи нефти, поэтому решения альянса остаются ключевым фактором, влияющим на цены, доходы экспортёров и экономическую ситуацию в нефтедобывающих странах.
Ранее мы писали о том, какие реальные возможности и ограничения есть у Казахстана в рамках ОПЕК+.
