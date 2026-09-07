ОПЕК+ не стал менять добычу нефти на октябрь
7 Сентября 2026, 05:47
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7 Сентября 2026, 05:477 Сентября 2026, 05:47
127Фото: © REUTERS / Dado Ruvic
Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ сохранили на октябрь 2026 года уровни добычи нефти, установленные на сентябрь. Решение приняли 6 сентября на онлайн-встрече с участием Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.
Страны также подтвердили приверженность полному соблюдению условий Декларации о сотрудничестве. Участники продолжат ежемесячно оценивать ситуацию на мировом нефтяном рынке. Следующая встреча запланирована на 4 октября.
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