ОПЕК+ решает судьбу нефти: что ждать Казахстану от встречи 7 июня

7 июня страны ОПЕК+ вновь обсудят нефтяной рынок, квоты на добычу и выполнение обязательств. Для Казахстана это решение может стать одним из ключевых экономических сигналов лета: от него зависят ожидания по нефтяным доходам, курсу тенге, бюджету, инфляции и внутреннему топливному рынку. На фоне дорогой нефти, геополитической напряженности и рисков вокруг Ормузского пролива корреспондент BAQ.KZ разбиралась, какой сценарий наиболее вероятен, чем он выгоден Казахстану и почему высокая цена Brent не снимает с страны главного вопроса – соблюдения квот внутри ОПЕК+.

Что происходит перед встречей ОПЕК+

По данным Reuters, семь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – могут согласовать очередное повышение целевого уровня добычи на июль примерно на 188 тыс. баррелей в сутки. Это продолжает логику постепенного возвращения на рынок части объемов, которые ранее были ограничены в рамках добровольных сокращений.

На первый взгляд, увеличение добычи должно давить на цены. Чем больше нефти выходит на рынок, тем ниже риск дефицита. Но текущая ситуация сложнее. Рынок смотрит не только на квоты ОПЕК+, но и на геополитику, состояние поставок, запасы, спрос в Китае и Европе, курс доллара и риски вокруг Ормузского пролива.

Именно поэтому возможное повышение квот не обязательно приведет к резкому падению цен. На рынке сохраняется нервозность: любое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может вновь подтолкнуть нефть вверх. Кроме того, часть решений ОПЕК+ сейчас может иметь скорее сигнальный характер: даже если квоты повышаются на бумаге, фактические поставки зависят от инфраструктуры, логистики и способности стран реально увеличить добычу.

«Скорее всего, решение будет в сторону повышения квот»

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что базовый сценарий для встречи 7 июня – повышение квот.

«Решение 7 июня ОПЕК+ скорее всего примет в сторону повышения квот. То есть можно будет больше производить нефти. Я думаю, что при таком сценарии, даже несмотря на повышенные объемы добычи, проблемы с Ормузским проливом между США, Ираном и Израилем все-таки будут влиять на рынок и держать цены нервнее, выше обычного», – отметил он.

По его словам, даже при увеличении добычи цена может оставаться выше 100 долларов за баррель, если геополитическая напряженность сохранится. Для Казахстана, считает эксперт, любой сценарий выше 70 долларов за баррель является благоприятным.

«Для нас любой сценарий выше 70 долларов хороший. Уровень 70–75 долларов за баррель для бюджета Казахстана – это уже прекрасно. Сейчас мы гораздо выше этого уровня. У нас вопрос не только доходов, а вопрос их правильного распределения», – сказал Рысмамбетов.

Этот тезис важен: дорогая нефть не означает автоматическое решение всех бюджетных проблем. Казахстан получает больше экспортной выручки, но часть нефтяных доходов идет через Национальный фонд, часть эффекта зависит от курса тенге, объемов добычи, налоговой базы и структуры контрактов.

Казахстану выгодна дорогая нефть, но есть нюанс с дисциплиной

Для Казахстана высокая цена нефти – это, безусловно, плюс. Нефть остается одним из ключевых экспортных товаров страны, а значит, влияет на платежный баланс, поступления в Нацфонд и общие ожидания бизнеса.

Но внутри ОПЕК+ Казахстан давно находится в сложной позиции. Страна периодически превышала установленные квоты, объясняя это особенностями крупных проектов и обязательствами перед инвесторами. Особенно важны Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Эти проекты работают в рамках крупных соглашений с международными компаниями, и их производственные планы не всегда легко подстроить под решения альянса.

Эксперт нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов считает, что наиболее вероятным итогом встречи станет компромиссный вариант.

«Наиболее вероятен компромиссный вариант – умеренное возвращение дополнительных объемов на рынок с акцентом на компенсации и дисциплину. ОПЕК+ сейчас невыгодно резко давить на цены. Но и полностью замораживать добычу сложно. У ряда стран есть давление со стороны бюджета, инвесторов и внутренних производственных планов», – сказал он.

По словам Исмаилова, ключевой вопрос для Казахстана – не только общий уровень добычи, но и то, как ОПЕК+ будет реагировать на превышение квот и выполнение компенсационного графика.

«Казахстан мог бы выполнить квоты, так как Кашаганский проект планировал капитальный ремонт, что снизило бы уровни добычи, но его перенесли на следующий год. Значит, Казахстан в очередной раз рискует не выполнить свои обязательства по квотам. Главный вопрос – как ОПЕК+ будет реагировать на превышение квот и выполнение компенсационного графика», – отметил эксперт.

Иными словами, для Казахстана встреча 7 июня – это не только возможность получить более высокую квоту, но и проверка на дисциплину внутри альянса.

Что будет с ценами на нефть

На рынке сейчас есть три базовых сценария.

Первый – умеренное повышение квот. Это наиболее вероятный вариант. В этом случае Brent может остаться в широком коридоре, а рынок будет следить за тем, насколько реально страны смогут увеличить поставки. Если геополитические риски сохранятся, цена может удерживаться выше комфортных для производителей уровней.

Второй сценарий – более агрессивное увеличение добычи. Тогда Brent может получить давление вниз, особенно если спрос в Китае и Европе окажется слабее ожиданий. Но резкого обвала может не быть, если рынок продолжит закладывать геополитическую премию.

Третий сценарий – пауза или жесткий сигнал по дисциплине. Если ОПЕК+ решит не спешить с увеличением добычи из-за рисков для поставок, нефть может вновь приблизиться к 100 долларам и выше.

Аскар Исмаилов считает, что при возвращении дополнительных объемов Brent может оказаться под давлением, но падение не будет автоматическим.

«Если ОПЕК+ вернет на рынок дополнительные объемы, Brent может получить давление вниз. Особенно если спрос в Китае и Европе будет слабее ожиданий. Но падение не будет автоматическим. Рынок смотрит не только на решение ОПЕК+, но и на геополитику, санкции, логистику, запасы и курс доллара. Базово я бы ожидал более широкий коридор и повышенную волатильность», – сказал он.

По его словам, при агрессивном увеличении добычи Brent может уйти ниже комфортного для производителей уровня. При умеренном сценарии рынок способен «переварить» дополнительные объемы.

Лучший сценарий для Казахстана

Для Казахстана наиболее выгоден не максимальный рост добычи любой ценой, а управляемый сценарий. Стране важно, чтобы квоты позволяли загружать крупные проекты, но при этом не приводили к обвалу мировых цен.

«Для Казахстана наиболее выгоден сценарий мягкого увеличения квот без жесткого конфликта с ОПЕК+. Тенгиз после расширения требует стабильной загрузки. Кашаган и Карачаганак экспортируют всю нефть согласно СРП. Казахстану также невыгодно обрушение Brent. Поэтому лучший вариант – управляемое повышение квоты с понятным графиком компенсаций», – считает Исмаилов.

Этот сценарий действительно выглядит оптимальным. Если квоты будут повышаться постепенно, Казахстан получит больше пространства для добычи. Если при этом Brent останется выше 70–75 долларов за баррель, бюджет и платежный баланс сохранят поддержку.

Но если страна снова будет восприниматься как участник, который хронически не выполняет обязательства, давление со стороны партнеров может усилиться.

«Риск сохраняется. Казахстан уже воспринимается внутри ОПЕК+ как страна с хронической проблемой исполнения квот. Для ОПЕК+ важна дисциплина. Если Казахстан снова превысит квоту или не выполнит компенсационный график, давление усилится. Это может быть политическое давление, публичная критика или требование более жесткой компенсации в последующие месяцы», – отметил Исмаилов.

Как это скажется на бюджете

Для бюджета Казахстана комфортной считается цена выше 70 долларов за баррель. При текущих ценах страна находится в более благоприятной зоне. Однако зависимость бюджета от нефти нельзя понимать слишком прямолинейно.

Высокая цена нефти дает больше валютной выручки, улучшает ожидания по Нацфонду и снижает давление на внешний баланс. Но бюджетный эффект зависит не только от цены Brent. Важно, сколько нефти реально будет добыто и экспортировано, какой будет курс тенге, как распределяются налоговые поступления и какая часть доходов идет в Нацфонд.

Расул Рысмамбетов подчеркивает: проблема Казахстана часто заключается не только в объеме доходов, но и в их распределении.

«У нас вопрос недоходов, у нас вопрос правильного их распределения всегда. Если ОПЕК+ увеличит добычу нефти и нефть подешевеет, первым это почувствует бюджет. Потом фондовые рынки, и только затем Нацфонд», – считает эксперт.

Для правительства это означает, что дорогую нефть не стоит воспринимать как постоянный ресурс. Если цена остается высокой из-за геополитики, это временная премия. Она может исчезнуть при деэскалации или при слабом спросе. Поэтому дополнительные доходы логичнее направлять не на расширение постоянных расходов, а на снижение дефицита, пополнение резервов и укрепление устойчивости бюджета.

Что будет с тенге

На первый взгляд, дорогая нефть должна укреплять тенге. Но в последние годы связь между нефтью и курсом стала менее прямой. На валютный рынок влияют не только экспортные доходы, но и операции Нацфонда, спрос импортеров на валюту, поведение инвесторов, кэрри-трейд, вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги и общие настроения на развивающихся рынках.

Расул Рысмамбетов также считает, что тенге нельзя объяснять только нефтью.

«Тенге не совсем связано только с нефтью, потому что есть другие факторы. Это и кэрри-трейд, и иностранные инвесторы в наш фондовый рынок, в наши ГЦБ. Это тоже сильно влияет. Конечно, если нефть будет на высоких уровнях, это поддерживает рынок. Но если не будет ужесточения конфликта, рынок все равно может готовиться к ослаблению», – сказал он.

То есть высокая нефть поддерживает тенге, но не гарантирует его укрепление. Если инвесторы начнут выходить из тенговых активов, если вырастет спрос на импорт или если Нацбанк изменит объемы валютных операций, курс может двигаться независимо от нефти.

Будет ли дорожать бензин

Один из главных вопросов для населения – скажется ли решение ОПЕК+ на ценах бензина и дизеля в Казахстане. Здесь эксперты сходятся в том, что прямой связи нет.

Аскар Исмаилов считает, что влияние на внутренние цены топлива будет ограниченным.

«Влияния на цены бензина и дизеля в Казахстане не будет. У нас внутренний рынок регулируется так или иначе. Цены зависят от баланса НПЗ, ремонтов, логистики, запасов, импорта, акцизов и решений государства. ОПЕК+ влияет на топливный рынок Казахстана не напрямую, а через экономику добычи, переработки и бюджетные ожидания», – отметил он.

Расул Рысмамбетов также считает, что рост мировых цен на нефть не обязательно разгонит инфляцию через топливо.

«Я думаю, нет, если это не нервный рост, а базовый рост. Топливо у нас есть, с логистикой мы работаем. Импорт может немного дорожать, но это вторичные факторы. Первичные факторы сейчас находятся внутри Казахстана», – сказал эксперт.

Это важная оговорка. Если нефть растет спокойно, без резкого шока, внутренние цены могут не отреагировать резко. Но если рост будет сопровождаться скачком курса, перебоями с поставками, ремонтами на НПЗ или дефицитом отдельных видов топлива, давление на цены может усилиться.

Инфляция: почему дорогая нефть не всегда зло

Для стран-импортеров дорогая нефть часто означает инфляцию: растут цены на топливо, транспорт, логистику и товары. Для Казахстана ситуация двойственная. С одной стороны, рост мировых цен может давить на отдельные издержки. С другой – дорогая нефть поддерживает экспортную выручку и тенге, а значит, может сдерживать импортную инфляцию.

Если нефть падает слишком низко, тенге может ослабнуть. Тогда импортные товары дорожают, а инфляция может ускориться уже через валютный канал. Поэтому для Казахстана умеренно высокая нефть может быть даже более комфортной, чем низкая.

Рысмамбетов считает, что во второй половине 2026 года инфляционное давление может сохраняться независимо от решения ОПЕК+, особенно если в экономике продолжится движение к более рыночным ценам.

«Можно ожидать легкого ускорения инфляции во второй половине года при снижении базовой ставки, если ее все-таки снизят. Сейчас самое главное – либерализация экономики. Если цены будут стремиться к рыночным, для нас это будет повышение цен в целом по рынку. Поэтому ускорение инфляции будет, и к этому нужно готовиться», – считает он.

Три сценария для экономики Казахстана

Если нефть растет, для Казахстана это позитивный сценарий: увеличивается экспортная выручка, поддерживаются Нацфонд и платежный баланс, снижается давление на бюджет. Но слишком резкий рост из-за геополитики может усилить мировую инфляцию и создать риски для логистики.

Если нефть падает, Казахстан получает меньше экспортной выручки, бюджет чувствует давление, а тенге может ослабнуть. В этом случае растет риск импортной инфляции и более жесткой денежно-кредитной политики.

Если нефть остается в текущем коридоре, Казахстан получает наиболее сбалансированный вариант: цена выше комфортного уровня для бюджета, но без экстремального шока для мировой экономики.

«Если цена на нефть растет, для нас это хорошо. Если падает – плохо. В текущем коридоре мы чувствуем себя нормально», – резюмировал Рысмамбетов.

Главный риск – не цена, а устойчивость политики

Решение ОПЕК+ 7 июня, скорее всего, не станет шоком для рынка. Более вероятен сценарий умеренного повышения квот с акцентом на дисциплину и компенсации. Для Казахстана это в целом благоприятный вариант: страна получает возможность добывать больше, пока нефть остается дорогой.

Но за этим плюсом скрывается важное условие. Казахстану нужно не только наращивать добычу, но и сохранять доверие внутри ОПЕК+. Если страна снова будет превышать квоты и не выполнять компенсационный график, давление со стороны партнеров может усилиться.

Для внутренней экономики вывод тоже неоднозначный. Высокая нефть поддерживает бюджет и тенге, но не решает автоматически проблему инфляции, дефицита и зависимости от сырьевых доходов. Более того, если дополнительные нефтяные доходы будут восприниматься как постоянные, это может усилить бюджетные риски в будущем.

Поэтому главный вопрос для Казахстана после 7 июня звучит не так: вырастет или упадет нефть? Главный вопрос – сможет ли страна использовать дорогую нефть не для краткосрочного облегчения, а для более устойчивой макроэкономической политики.

ОПЕК+ может дать Казахстану дополнительное пространство. Но превратить это пространство в устойчивость – задача уже внутренней экономической политики.