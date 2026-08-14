ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

Добыча сырой нефти странами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в июле заметно выросла после снижения месяцем ранее. Совокупный объем производства увеличился примерно на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщается в последнем ежемесячном отчете ОПЕК о состоянии нефтяного рынка.

По данным организации, в июле страны ОПЕК в совокупности добывали около 23,6 млн баррелей нефти в сутки.

Наиболее значительный месячный прирост зафиксирован в Ираке. Добыча в стране увеличилась на 665 тыс. баррелей в сутки и достигла примерно 2,62 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия нарастила производство на 590 тыс. баррелей в сутки – до 7,35 млн баррелей. В Кувейте добыча увеличилась на 393 тыс. баррелей в сутки и составила около 1,85 млн баррелей.

Рост производства также отмечен в Ливии – на 40 тыс. баррелей в сутки, Иране – на 26 тыс., Венесуэле – на 13 тыс., Экваториальной Гвинее – на 10 тыс. и Алжире – на 8 тыс. баррелей в сутки.

В то же время ряд участников организации сократил добычу. Наиболее существенное снижение произошло в Нигерии, где производство уменьшилось на 37 тыс. баррелей в сутки – примерно до 1,55 млн баррелей.

В ОАЭ добыча сократилась на 30 тыс. баррелей в сутки, до приблизительно 3,78 млн баррелей. Габон снизил производство на 14 тыс. баррелей – до 207 тыс. баррелей в сутки, а Конго – на 4 тыс., до 274 тыс. баррелей.

Добыча ОПЕК+ также выросла

Рост производства в июле наблюдался и в рамках альянса ОПЕК+, объединяющего участников ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в организацию.

Согласно представленным данным, совокупная добыча ОПЕК+ увеличилась примерно на 1,42 млн баррелей в сутки и в среднем достигла 37,66 млн баррелей в сутки.

Рост был зафиксирован несмотря на продолжающийся конфликт в регионе, закрытие Ормузского пролива и перебои с экспортом нефти из стран Персидского залива.

ОПЕК скорректировала прогноз мирового спроса на нефть

Одновременно ОПЕК немного снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год, при этом повысив ожидания на 2027 год.

По оценке организации, в 2026 году мировой спрос на нефть увеличится на 580 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении и в среднем составит 105,74 млн баррелей в сутки.

Основной рост ожидается в странах, не входящих в ОЭСР. Их спрос должен увеличиться на 610 тыс. баррелей в сутки – до 59,82 млн баррелей. В странах ОЭСР, напротив, прогнозируется снижение на 40 тыс. баррелей в сутки – до 45,91 млн баррелей.

В 2027 году ОПЕК ожидает более существенного увеличения мирового потребления нефти. Согласно прогнозу организации, спрос вырастет еще на 2,2 млн баррелей в сутки и достигнет в среднем около 107,9 млн баррелей в сутки.